Presunto filicidio en Misiones: la tía del nene de 8 años hallado muerto aseguró que su madre lo golpeaba con frecuencia

La investigación por el presunto filicidio de Ilan Mareco Vázquez , el niño de 8 años hallado sin vida este lunes en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este, en la ciudad de Santa Ana, provincia de Misiones , sumó el testimonio que podría ser clave para la causa. María Itatí Olmedo , tía del menor fallecido, aseguró durante una entrevista que la madre del niño solía pegarle a sus hijos cuando su pareja no se encontraba en la casa.

“ (A los hijos) Les pegaba, los maltrataba. El papá no estaba, estaba trabajando en el sur, y ella ahí aprovechaba, le pegaba a los hijos, los maltrataba ”, afirmó Olmedo este lunes por la noche, en diálogo con el medio MisionesOnline .

Durante su testimonio, Olmedo insistió en que las agresiones de la mujer hacia sus hijos no eran hechos aislados, sino todo lo contrario. “Era habitual ya con ellos, con todos los chicos. Nosotros mirábamos y teníamos que mirar nomás , no podíamos ir a atropellar tampoco la casa de ella porque por ahí reaccionaba mal también”, explicó.

Asimismo, la mujer subrayó que la conducta de la mujer provocaba temor entre los integrantes de la familia. “Estábamos todos así por miedo y no te podías meter tampoco, ir a la casa a defender a los niños, porque ella por ahí reaccionaba, te tiraba una piedra, te podía matar ”, explicó.

Y en esa misma línea, agregó: “Nosotros mirábamos nomás de acá y teníamos que aguantar. Le pegaba a la hija, le pegaba feo, con cinto, con garrote ”.

En otro tramo del reportaje, Olmedo se refirió a los antecedentes de salud mental de la acusada. En ese sentido, señaló que la mujer debía asistir a controles médicos y recibir medicación, aunque aclaró que desconocía si cumplía con las indicaciones médicas. “ La señora no estaba bien de la cabeza , ella ya tenía problemas, tenía que estar con inyecciones o tenía que tomar, pero no sé, se ve que no tomaba porque ella se fue a Posadas a hacerse todos los controles, pero después no siguió más”, lamentó.

Por último, la tía de la víctima recordó otro episodio en el que la mujer habría protagonizado una situación violenta contra su pareja y una integrante de la Policía. “Ella fue al alquiler donde estaba mi cuñado, pegó la puerta, le rompió el teléfono por la cara. La sacaron los milicos y ella le pegó a la mujer policía también. La llevaron a Loreto, presa, y ahí los médicos le mandaron que haga el tratamiento, que no hacía ”, concluyó.

De acuerdo a la información consignada por el citado medio misionero, la hipótesis preliminar que barajan los investigadores indica que la mujer podría haber atravesado un episodio psicótico al momento del crimen de su hijo. Sin embargo, esa circunstancia deberá ser determinada mediante pericias psicológicas y psiquiátricas a las que será sometida la principal sospechosa.

Ilan Mareco Vázquez fue encontrado muerto este lunes por la mañana en una vivienda de la localidad misionera de Santa Ana . Junto a su cuerpo, la Policía halló a su madre con heridas en el cuello y ahora la Justicia investiga si la mujer asesinó al menor y luego intentó quitarse la vida.

El hecho ocurrió cerca de las 10 en una casa del barrio Nueva Ciudad del Este , donde efectivos de la Unidad Regional XIII acudieron tras un llamado al sistema de emergencias 911.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que personal del hospital local ya asistía a la mujer de 30 años. Tras una recorrida por el domicilio, en una de las habitaciones encontraron sobre una cama el cuerpo sin vida del niño de 8 años .

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, la madre del menor estaba semidesvanecida y presentaba lesiones cortantes en la zona del cuello . Tras recibir las primeras atenciones en el centro de salud, la mujer fue derivada al Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga , en Posadas , donde este martes por la mañana, según consigna el citado medio misionero, recibió el alta y fue detenida por el delito de homicidio agravado por el vínculo, en concurso con suicidio en grado de tentativa .

Ante el hallazgo, la Policía preservó la escena y dio intervención a la División Policía Científica y al médico policial para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias en las que murió el niño.

En el marco de las primeras averiguaciones, los investigadores establecieron que la mujer convivía con sus tres hijos : dos mujeres de 12 y 15 años e Ilan, de 8. También determinaron que hacía pocos días se había separado de su pareja , luego de atravesar problemas de convivencia.

De acuerdo con las fuentes consultadas, al enterarse de lo ocurrido, el hombre se presentó en la vivienda y declaró ante los investigadores que la separación era reciente . Por el momento, no está señalado como sospechoso en el expediente.

La causa fue calificada bajo la carátula de homicidio seguido de tentativa de suicidio . Los investigadores aguardan el resultado de la autopsia practicada al cuerpo del menor, las pericias realizadas en la vivienda y la evolución médica de la mujer para reconstruir la mecánica del hecho y determinar qué ocurrió dentro del domicilio.

Fuente: Infobae