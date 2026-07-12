Premio Abanderados 2026: busca las próximas historias que inspirarán al país

En Río Negro, Jennifer Romero repara y dona bicicletas para que niños y jóvenes puedan llegar a la escuela. En Catamarca, Guillermo Colobraro acerca asistencia médica a parajes donde durante años nunca había llegado un profesional de la salud. En Santa Fe, Derna Isla utiliza la música clásica como herramienta para transformar la vida de chicos y jóvenes. Como ellos, cada día miles de argentinos trabajan mejorando la realidad de quienes los rodean.

Para distiguir y promover historias como esas nació, hace 17 años, el Premio Abanderados , una iniciativa de Fundación Noble, Clarín , eltrece y Luz Libre que busca visibilizar a personas comprometidas con el bien común e inspirar a otros a través de sus acciones.

La convocatoria para la edición 2026 ya está abierta y permanecerá vigente hasta el 9 de agosto, a las 23:59 . Cualquier persona puede postular a un candidato ingresando en www.premioabanderados.com.ar . Los postulados deben ser mayores de 18 años y realizar una tarea que tenga impacto positivo en su comunidad .

Una vez finalizada la etapa de postulaciones, un Jurado de Honor, asesorado por Ashoka, seleccionará a los ocho Abanderados del año . Sus historias serán registradas en microdocumentales que se emitirán a través de las pantallas y plataformas de Clarín y eltrece para que todo el país pueda conocerlas.

Por votación del público uno de ellos será elegido Abanderado del Año , y obtendrá un premio de $ 20.000.000. Además, la Fundación Navarro Viola entregará una mención especial con un impulso económico de $12.000.000 y cada abanderado recibirá una beca de estudios en la Universidad siglo 21. La edición culminará con una gala donde se reconocerá el trabajo de los ocho Abanderados y se anunciarán ambas distinciones.

En sus 17 ediciones, el Premio Abanderados reconoció la tarea de 143 personas . Para muchos, fue el primer reconocimiento público a años de trabajo silencioso. "Orgullo", "alegría colectiva" y "mimo" son algunas de las palabras que utilizan para describir lo que significó ser elegidos Abanderados. Al mismo tiempo, el reconocimiento les dio mayor visibilidad a sus proyectos y les permitió fortalecerlos y ampliar su alcance .

Alejandro Nolazco, elegido Abanderado del Año en 2024 por su trabajo al frente de AMTENA, asegura que "Abanderados fue un antes y un después porque además de darnos visibilidad, pudimos profesionalizarnos, internacionalizarnos y tener una estructura que no teníamos hasta ese momento".

Una experiencia similar vivió Ricardo "Coco" Niz, fundador de la cooperativa El Correcaminos, quien fue reconocido en la segunda edición. "Abanderados nos puso en una vitrina , nos dio una reputación y la oportunidad de salir de la indigencia", recuerda.

El premio además, cuenta con la categoría Jóvenes Abanderados , destinada a chicos y chicas de entre 12 y 17 años que ya trabajan generando cambios positivos en sus comunidades.

En esta categoría es posible postular a un candidato o autopostularse mediante un formulario específico disponible en www.premioabanderados.com.ar . La persona seleccionada recibirá una beca de estudios de la Universidad Siglo 21.

Premio Abanderados es una iniciativa de Fundación Noble, eltrece, Clarín y Luz Libre, que reconoce a los argentinos que se destacan por su dedicación a los demás y difunde sus historias para inspirar a la comunidad. Los ayuda a impulsar a los proyectos ganadores y a promoverlos como nuevos referentes sociales , a la vez que instala temas postergados en la agenda pública. Desde su primera edición en 2010, ya recibió más de 12.000 postulaciones y reconoció a 143 argentinos de todo el país.

Premio Abanderados es posible gracias al apoyo de Telecom, Axion Energy, Banco Galicia, Universidad Siglo 21, Lotería de la Ciudad: Hablar es Ganar, Sancor Seguros, CAEM, Grupo ST, Silicon Misiones, Bayá Casal, ADT, MEDICUS, Arcelor Mittal, Fundaciones Grupo Petersen, Andreani Logística Social , Fundación Navarro Viola y Fundación Noble.

Las novedades del Premio podrán seguirse a través de:

Fuente: Clarín