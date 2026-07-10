Por orden judicial, el Gobierno pagará la pensión de 15,6 millones de pesos a Cristina Kirchner, pero le quita la zona austral y aplica un descuento

La abogada de la ANSES comunicó al juzgado que a partir del 1 de agosto volverá a pagarle a Cristina Kirchner, condenada por corrupción, la pensión asignada como ex Jefa de Estado . “Se informa que el haber mensual bruto correspondiente a dicho beneficio ascenderá a la fecha de alta a la suma de 15.683.154,06 pesos, de la que se deducirán los correspondientes descuentos de ley (obra social y, de corresponder, impuesto a las ganancias)”, sostiene el documento al que accedió Clarín . Sin embargo, el Gobierno le aplicará dos descuentos más.

Cristina Kirchner está cumpliendo la sentencia del caso Vialidad en su domicilio de San José 1111. Afronta seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado junto al reclamo de un decomiso de 685.000 millones.

Después de haber judicializado la decisión del Gobierno de javier Milei de treparle por su condición de condenada en un caso de corrupción, su pensión de ex presidenta el fallo favorable sobre la medida cautelar requerida, condujo a la ANSES a tener que restituirle su pensión de más de 15,6 millones de pesos. A julio de este año, la jubilación mínima que paga el organismo es de 411.898 pesos.

Desde la Casa Rosada, sostienen que a la ex Presidenta no le corresponde la percepción de la pensión de privilegio . “Se encuentra condenada por corrupción, con un fallo al que le dio firmeza la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, indicó una fuente judicial.

Sin embargo, pese a esa postura -que condujo a la administración libertaria a reiterarle la pensión que se le pagaba a Cristina Kirchner como ex mandataria- desde el organismo provisional señalaron que al existir una orden judicial “la ANSES está a derecho” y cumplirá con darle el alta en el sistema para que desde el 1 de agosto vuelva a recibir su jubilación.

Así lo manifestó el organismo previsional an la nota remitida al juzgado: “Sin perjuicio del recurso de queja deducido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación vengo a manifestar que, dando cumplimiento a la medida cautelar decretada en autos, mi representada procederá en el mensual agosto de 2026 al restablecimiento del beneficio qu e había sido dado de baja”, a finales de 2024, cuando la Cámara de Casación dio el doble conforme a la sentencia condenatoria del caso Vialidad.

Tal como se informó oportunamente, el beneficio se restablece con un descuento equivalente al 20% del haber mensual, destinado al recupero de los fondos percibidos indebidamente durante la vigencia del beneficio.

Pero sobre ese valor, el Gobierno tomó dos decisiones más. En principio, se informó ante el juzgado -confiaron fuentes judiciales a Clarín- que como la ex Presidenta se encuentra presa en cumplimiento de la condenado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, bajo la modalidad de arresto domiciliario, la pensión “no incluye el pago del adicional por zona austral”.

Al momento de argumentar este criterio, ANSES indició que según estableció el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) responsable de ejecutar la pena en el caso Vialidad, Cristina Kirchner cumple la sentencia condenatoria en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat. Ante tal circunstancia, entiende el organismo previsional, no corresponde incluirle el ítem de zona austral.

Otra de las medidas adoptadas por ANSES, es la del descuento de una cifra mensual de 3.136.630,81 pesos, hasta alcanzar 660.052.338,87 que es lo que cobró durante años, la ex Presidenta en “de forma indebida”, expresaron.

Según pudo saber Clarín, desde finales de 2024 fecha en la que ANSES le retiró la pensión de privilegio tras conocerse la decisión de la Cámara de Casación que confirmó la sentencia dictada por el TOF 2, Cristina Kirchner sí podía acceder a la pensión mínima jubilatoria, pero que jamás fue tramitada.

El Ministerio de Capital Humano -del que depende la ANSES- fue en queja ante el máximo tribunal el 6 de mayo pasado, sosteniendo que "agotará todas las instancias judiciales para impedir" que la ex presidente "perciba dichas asignaciones por tratarse de una persona condenada en sede penal por delitos contra la Administración Pública".

Para las autoridades de ANSES había "múltiples razones legales que fundamentan el recurso presentado ante la Corte para que la ex presidenta no sea beneficiada con un régimen de privilegio".

Una vez más, se utilizó como argumento la situación procesal de Cristina Kirchner al consignar que "resulta especialmente inadmisible que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una millonaria pensión de privilegio mientras reclama, además, el cobro de una jubilación honorífica también de carácter excepcional".

La causa se remonta a noviembre de 2024, cuando el gobierno de Milei dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner, luego de que la justicia ratificara la condena a seis años de prisión en su contra acusada por corrupción. El monto que debía de dejar de cobrar Cristina Fernández superaba los 21 millones de pesos mensuales.

Esa situación abrió una batalla legal entre la ex presidenta y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por la recuperación de ese beneficio que, según la ley 24.018, "se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo".

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín