Poner una ramita de canela debajo de la almohada: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan

La canela es una de las especias más elegidas en la cocina por su aroma y sabor, pero también tiene una gran carga simbólica para algunas creencias populares. Entre las prácticas más curiosas está la de poner una ramita de canela debajo de la almohada antes de dormir , un gesto que muchos asocian con la búsqueda de armonía y energías positivas.

Las personas que siguen esta tradición aseguran que ayuda a crear un ambiente más tranquilo, favorece el descanso y simboliza la atracción de buenas oportunidades. Si bien no existen pruebas científicas que respalden estos efectos, la costumbre se mantiene vigente en distintas culturas y entre quienes practican rituales de bienestar o Feng Shui .

De acuerdo a las creencias, la canela representa prosperidad, protección y abundancia . Colocar una ramita debajo de la almohada se asocia con varios propósitos:

Estos significados pueden variar según la cultura o el tipo de ritual, pero siempre están ligados a la idea de bienestar y renovación.

Más allá del simbolismo, la canela tiene un aroma cálido y especiado que muchas personas relacionan con el confort y la relajación. Si bien no hay evidencia de que dormir con una ramita bajo la almohada tenga efectos directos sobre la salud o el sueño, el olor puede ayudar a crear un dormitorio más acogedor.

Para evitar manchas en la ropa de cama, se recomienda usar una ramita seca y colocarla dentro de una bolsita de tela o un saquito de algodón.

Durante el mes de julio, se recomienda acompañar el ritual con una intención clara . Un gesto simple es tomar la ramita de canela, pensar en un objetivo concreto —como estabilidad económica o nuevas oportunidades— y luego colocarla debajo de la almohada.

Fuente: TN