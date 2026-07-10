Polémica por el uso de la IA en un artículo económico de Milei y Demian Reidel

El expresidente de la empresa Nucleoeléctrica Demián Reidel defendió el artículo “Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns” (Escala Mínima Viable: Extinción y Escape bajo Rendimientos Crecientes), que escribió junto al presidente Javier Milei, frente a la acusación de un profesor de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, de que había sido realizado con inteligencia artificial.

El profesor Jesús Fernández Villaverde contó que se topó en las redes con el artículo de Reidel y Milei, lo descargó porque coincidía con un ámbito de estudio de su interés y, mientras lo leía, tuvo “la clara sensación” de que había sido producido por un motor de inteligencia artificial, también llamado LLM.

El académico dijo que lo sospechó por “el formato, el estilo, el tipo de suposiciones, la forma en que se presentaban las derivaciones, los artículos citados”.

Como consecuencia, Villaverde sometió el artículo de Reidel y Milei al análisis de Pangram , un detector de texto generado por IA.

“En los cinco casos, devolvió una probabilidad del 100% de generación por IA”, escribió el profesor de la Universidad de Pensilvania en un posteo.

Yesterday I came across a paper, “Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns,” by Javier Milei ( @JMilei ) and Demian Reidel ( @dreidel1 ): https://t.co/rJ5TuGcah7 I downloaded it because it sits close to something I am working on (and I am actually… pic.twitter.com/UlCgZWE63J

Villaverde concluyó que no le molestaba que los economistas usen IA en sus investigaciones. Sin embargo, distinguió que había “una línea” muy clara que separaba usarla “para ayudar” a la investigación de lo siguiente: “Le pedí a un LLM que escribiera un artículo y puse mi nombre en él”.

El periodista Sebastián Lacunza reprodujo el mensaje del profesor de la Universidad de Pensilvania y acusó a Milei de plagio . La acusación generó una respuesta de Reidel, coautor con el Presidente del artículo.

“Evidentemente no tenés idea de lo que estás diciendo. Los resultados del paper son lo contrario a plagio: son resultados novedosos sobre un problema muy complicado y que pudimos resolver usando algunas herramientas matemáticas que no se usan normalmente en economía”, se defendió Reidel en un largo posteo.

El asesor argumentó que los resultados son novedosos, puntualizó que Pangram “no es un detector de plagio, sino un detector de estilo de escritura”. Sólo reconoció que “al terminar de escribir el texto” lo pasó por “inteligencia artificial para corregir la escritura”.

“Eso lo hice para mejorar el texto”, admitió. Luego sostuvo que no es un paper terminado y que “aún no fue publicado”. “Vamos a mandar a publicar el working paper a una revista especializada y punto”, agregó Reidel.

Evidentemente no tenes idea de lo que estas diciendo. Los resultados del paper son lo contrario a plagio: son resultados novedosos sobre un problema muy complicado y que pudimos resolver usando algunas herramientas matematicas que no se usan normalmente en economia. No puede… https://t.co/SN8u6QBQ8W

Las publicaciones especializadas de calidad se denominan revistas indexadas porque figuran en repertorios de consulta mundial y tienen exigencias particulares para garantizar su nivel.

Uno de los requisitos es la revisión de “doble ciego” de otros expertos en la materia. Se trata de un método donde los evaluadores no conocen a los autores, ni al revés. Por eso los expertos no difunden los manuscritos antes de las evaluaciones si pretenden publicarlos en revistas especializadas.

Las universidades están discutiendo los límites del uso de la IA en trabajos científicos. Repositorios de artículos como arXiv están demandando que los autores exhiban pruebas de que no hubo un uso negligente de la inteligencia artificial.

El artículo de Milei y Reidel tiene 30 páginas y sostiene que la falta de cultura del trabajo y el exceso de regulación son determinantes para el crecimiento económico.

Tras la acusación, otros dirigentes libertarios salieron en defensa del texto. “Van a intentar desacreditar este paper con todo lo que tienen, obviamente no lo van a refutar con argumentos matemáticos, van a limitarse a insultar y decir que no sirve”, se sumó, por ejemplo, la diputada Lilia Lemoine.

Van a intentar desacreditar este paper con todo lo que tienen, obviamente no lo van a refutar con argumentos matemáticos, van a limitarse a insultar y decir que no sirve. Esta lógica enfermiza de la izquierda peronista y los nazionalistas aplica porque la única que les queda es… https://t.co/m0zdwwhEZo

Fuente: La Nación