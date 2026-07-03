Pinamar se convierte en el primer hospital escuela de la región

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El Hospital Comunitario de Pinamar "Dr. Dionisio José 'Pepe' Olaechea" fue reconocido oficialmente como Hospital Escuela por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), convirtiéndose en el primero de la región en obtener esta distinción por su aporte a la formación de futuros médicos.





El reconocimiento fue otorgado en función del trabajo que el hospital desarrolla desde 2022 como sede de la Práctica Final Obligatoria (PFO) de la carrera de Medicina, la etapa final que los estudiantes deben completar antes de graduarse. Desde la firma del convenio con la UNMdP, 21 estudiantes ya realizaron allí su formación profesional.





El director del Hospital Comunitario, Eduardo D'Agostino, destacó que el reconocimiento de una universidad pública "posiciona a la institución como un espacio de referencia para la capacitación de los futuros médicos" y pone en valor el trabajo que realizan diariamente los equipos de salud.





Por su parte, la secretaria de Salud municipal, Florencia Vivero, explicó que ser un Hospital Escuela implica que la institución no solo brinda atención sanitaria, sino que también cumple una función docente formando profesionales en un ámbito asistencial real, con equipos preparados para garantizar una enseñanza de calidad.





El intendente Juan Ibarguren sostuvo que la distinción es el resultado del compromiso permanente con la capacitación y la mejora continua de la calidad de atención, y remarcó que este logro fortalece tanto al sistema de salud local como a la formación de nuevos profesionales.





El aval fue firmado por el decano de la Facultad de Medicina de la UNMdP, Adrián Alasino, y por el profesor titular de la Práctica Final Obligatoria, Julio Sambueza, quienes destacaron el compromiso de los profesionales y del personal del Hospital para desarrollar esta tarea docente.





Además de trabajar junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Hospital Comunitario recibe estudiantes de otras instituciones. Actualmente realiza allí su Práctica Final Obligatoria un alumno de la Universidad Nacional de La Plata, mientras que durante los últimos tres veranos recibió entre 30 y 35 estudiantes de la Universidad de Buenos Aires para realizar rotaciones del último año de Medicina. En la temporada más reciente también se incorporaron ocho estudiantes de la Universidad Austral.





En materia de formación de especialistas, el Hospital también funciona como sede de residencias médicas de la Provincia de Buenos Aires. Los profesionales que obtienen una vacante desarrollan su capacitación bajo la coordinación del Comité de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional de la Secretaría de Salud, que organiza las actividades académicas y asistenciales tanto en el Hospital como en los Centros de Salud del distrito.