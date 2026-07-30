PINAMAR - PRIMERO EN CNM: Denunció el hurto de 30 millones de pesos y 3.000 dólares de su camioneta mientras estaba en el golf

ZONALES





Un contratista de 53 años denunció el hurto de una importante suma de dinero que había dejado en el interior de su camioneta mientras permanecía en las canchas de golf de Pinamar.





Según se informó a CNM, todo ocurrió el pasado sábado 25 de julio. El hombre llegó alrededor de las 10 de la mañana al predio del Golf de Pinamar, ubicado sobre Avenida Shaw entre 25 de Mayo y Goleta Independencia, donde estacionó su Toyota Hilux en el sector de estacionamiento al aire libre.





De acuerdo con su relato, el vehículo quedó cerrado y con la alarma activada mientras permanecía en el lugar.





Al regresar, cerca de las 16 horas, advirtió que la guantera ubicada entre los asientos delanteros había sido abierta. Al revisar el interior constató el faltante de una bolsa de nylon negra que contenía 3.000 dólares estadounidenses y 30 millones de pesos argentinos.





La denuncia fue radicada de inmediato y la causa fue caratulada como "Hurto".





Ahora los investigadores buscan determinar cómo fue cometido el hecho y si existen registros de cámaras de seguridad del predio o de la zona que permitan identificar a los responsables. También se procura establecer si el autor o los autores actuaron de manera ocasional o si se trató de un hecho previamente planificado, teniendo en cuenta el importante monto sustraído.