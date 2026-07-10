Piden la absolución del ex Gran Hermano Marcelo Corazza en el juicio a una red de corrupción de menores

Marcelo Corazza (54) quedó a un paso de ser declarado inocente luego de que un fiscal solicitó su absolución en el juicio que se le sigue al ex ganador de Gran Hermano y a otros cuatro hombres imputados de ser parte de una red de corrupción de menores.

Además del ex productor de Telefé, están siendo juzgados Francisco Angelotti Notarbartolo (49), Fernando Charpenet (56), Raúl Mermet (48) y Leandro Aguiar (28).

Todos llegaron a juicio por los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.

El fiscal general Juan García Elorrio consideró que algunos de los delitos por los que está acusado Corazza prescribieron por el paso del tiempo . Sobre los últimos hechos, vinculados a la asociación ilícita, señaló que no existe prueba por la que lo pueda acusar.

Más allá del planteo de de prescripción, el fiscal pidió que se fije una reparación económica a favor de las víctimas , que será ofrecido por los acusados de manera solidaria.

En tanto, García Elorrio al Tribunal Oral Federal (TOF) 3, integrado por los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Peloni, que condene a los otros cuatro acusados.

En su alegato, el fiscal pidió 22 años de cárcel para Angelotti Notarbartolo, considerado líder de la organización ; 11 para Aguiar; y 10 para Charpenet y Mermet, como partícipes necesarios de los delitos de trata y abuso sexual.

Los abogados del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, que representa a tres víctimas, mantuvieron la misma acusación para los cinco imputados.

El TOF aún no informó la fecha del veredicto, indicaron fuentes judiciales.

La causa penal que se ventila en el debate se inició en octubre de 2022 por la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

La acusación incluye episodios de abuso sexual, promesas de viajes a Disney o de zapatillas a cambio de abusos, comentarios sobre MASI (Material de Abuso Sexual Infantil), o violaciones filmadas (denominado pornografía infantil) y transferencias para exigir material a las víctimas denunciantes de entre 11 y 16 años al momento de los hechos.

Según la instrucción, los imputados conformaban una sociedad criminal, liderada por Angelotti Notarbartolo, que se encargaba de reclutar niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, principalmente en Misiones, para someterlos a cambio de una remuneración económica en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, al menos desde 1999 hasta marzo de 2023 , cuando fueron detenidos.

Los primeros en participar de los hechos, siempre de acuerdo a la acusación, serían Angelotti Notarbartolo, Mermet, Corazza y otros hombres que no pudieron ser individualizados en esta investigación.

En 2018, Charpenet y Aguiar se sumaron a la organización y, junto a Mermet y Corazza, "en su rol de miembros, solicitaban mantener encuentros con las víctimas para luego abusar de ellas y explotarlas sexualmente".

Para los acusadores, Angelotti Notarbartolo se encargaba particularmente de manipular a los chicos y coordinar la entrega para someterlos a los abusos, siempre a cambio de una retribución económica.

A Corazza puntualmente le adjudican un hecho cometido en 2001, cuando apenas salía de la casa de Gran Hermano, donde se convirtió en el primer ganador de la edición argentina del reality.

"Un día el imputado Angelotti Notarbartolo estaba con las víctimas 1 y 3 solos en su casa. Le dijo al primero que tenía a alguien que lo quería conocer. Él se negó, pero el imputado lo terminó convenciendo, diciéndole que hiciera el intento, que lo iba a cuidar y que si no quería no iba", explicaron en la acusación.

"Así fue como se dirigieron los tres a la Plaza Miserere. Al llegar, se colocaron ambos autos a la par y del otro, bajó la ventanilla Marcelo Corazza". Luego de ese encuentro, la víctima se subió a su auto y dentro se habría cometido el hecho de abuso sexual y exhibiciones obscenas. El chico tendía "entre 11 y 13 años", según consta en el expediente judicial.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín