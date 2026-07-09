Patricia Bullrich cuestionó el sistema de colectoras y volvió a pedir que se eliminen las PASO

“No me gusta”, aseguró hoy Patricia Bullrich, en referencia al sistema de colectoras que impulsa un sector de la Casa Rosada para convencer a los gobernadores aliados a apoyar la eliminación de las PASO.

“No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor”, aseguró Bullrich a LA NACION, al ser consultada sobre las colectoras.

Uno de los objetivos inmediatos del Gobierno en el Congreso es avanzar con la eliminación o suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) .

El oficialismo analiza ofrecer a sus aliados un mecanismo alternativo de competencia interna. Mientras La Libertad Avanza (LLA) busca consolidar el liderazgo de Javier Milei de cara a una eventual reelección, Pro, la UCR y los gobernadores aliados quieren un sistema que les permita preservar espacios propios.

Bullrich consideró que un sistema que permita una sola colectora “es resolver en parte lo que se resolvía en las PASO”, es decir, que muchos postulantes compitan en elecciones abiertas por una misma candidatura partidaria.

La senadora ya había deslizado su incomodidad con las colectoras el miércoles por la noche, al abandonar el Senado.

“Lo dije planteando que es necesario resolver un problema de internas partidarias que las PASO acortan mucho el tiempo de gobierno”, ratificó Bullrich hoy, en diálogo con LA NACION.

En términos generales, las colectoras permiten que distintas listas sumen votos para un mismo candidato presidencial, pero, al mismo tiempo, compitan entre ellos sin necesidad de celebrar una elección primaria previa.

Fuente: La Nación