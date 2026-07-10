Otra vocación

“Chef a domicilio”, una comedia estadounidense de 2015 dirigida por Jon Favreau, cuenta la historia de un cocinero de un restaurante de Los Ángeles enfrentado con su jefe porque no le deja innovar y lo obliga a repetir siempre los mismos platos. Luego de una mala crítica por su excesivo clasicismo -aunque él no es el responsable- empieza a regañadientes un emprendimiento: con un viejo “food truck” recorre Estados Unidos junto a su hijo adolescente y tiene un éxito fenomenal por los sabores y productos que utiliza. Al regresar a Los Ángeles, el crítico que le hizo una mala reseña se alegra de que haya decidido ser creativo y le ofrece fundar un nuevo restaurante.

“Industria argentina, la fábrica es para los que trabajan”, un filme argentino de 2012 dirigido por Ricardo Díaz Iacoponi, plantea una reconversión colectiva. Los obreros de una fábrica metalúrgica que cierra, liderados por Juan (Carlos Portaluppi), deciden formar una cooperativa antes de quedarse sin trabajo. La película, que cuenta con una participación de Soledad Silveyra, es emotiva, quizás -eso sí- muestra estereotipos: los patrones malos, los obreros, buenos.

Fuente: Clarín