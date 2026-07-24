Osvaldo Jaldo fue sometido a una intervención cardíaca en Buenos Aires y permanece internado

El gobernador de Tucumán , Osvaldo Jaldo , fue sometido este jueves a una intervención cardíaca en la ciudad de Buenos Aires y permanece internado. El mandatario provincial se encontraba en la Capital Federal para concretar unas audiencias con el jefe de Gabinete Diego Santilli y funcionarios del gobierno nacional.

Según el parte médico compartido por el Hospital Italiano , Jaldo arribó al nosocomio con un cuadro de “ intenso dolor y sudoración ”.

La información publicada por la clínica fue compartida a través de la cuenta en X de Jaldo. “Fue evaluado con estudios de laboratorio e imágenes, y ante la sospecha de una angina inestable, se decidió realizar una cinecoronariografia ”, se lee en el posteo.

Dicha intervención se trata de un estudio médico del corazón , también llamado cateterismo cardíaco, que sirve para ver el interior de las arterias coronarias, usar un tinte especial y rayos X, y saber si hay partes tapadas.

Jaldo asumió como gobernador de la provincia de Tucumán el 29 de octubre de 2023 . Previamente, había ejercido como gobernador interino entre septiembre de 2021 y febrero de 2023. De reiterados encuentros con el presidente Javier Milei, la última vez que se los vio juntos públicamente fue en el acto por el 9 de julio, realizado en la Casa Histórica .

Sobre el estudio que se le practicó al dirigente tucumano, el parte continúa así: “Se diagnosticó una estenosis de una rama de la arteria coronaria derecha, por lo cual se colocó un stent ”. Finalmente, el texto alude a la situación de Jaldo, quien “presenta una buena recuperación post operatoria y permanecerá internado para control de esta institución”.

Así como se mostró junto a Milei en la víspera del acto oficial, durante la última celebración por el Día de la Independencia, Jaldo hizo parte de los festejos centrales a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Ambos dirigentes dijeron presente durante el tradicional desfile cívico militar , que tuvo la participación de estudiantes, efectivos de la Policía, personal de salud y trabajadores de distintos rubros.

Para la celebración, la número uno del Senado había viajado a Tucumán en un avión distinto al de la comitiva presidencial , que integraron la secretaria de la presidencia, Karina Milei ; el ministro de Economía, Luis Caputo , y el jefe de Gabinete, Diego Santilli .

En aquella oportunidad, Villarruel calificó al discurso que brindó el Presidente en presencia de Jaldo como “ muy político ”. “Hoy conmemoramos una fecha que trasciende a todos los espacios políticos. Hoy conmemoramos el momento en el que no hay nada mejor para un argentino que otro argentino ”, manifestó luego de los festejos.

Por último, y consultada sobre su futuro de cara a las elecciones de 2027 la Vicepresidenta señaló que le gustaría “ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, honestidad y con profundo patriotismo “. “Con eso, yo ya estoy hecha”, cerró.

Fuente: La Nación