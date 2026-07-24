El Gobierno designó a Fernando Subirats como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos

El Gobierno designó este viernes a Fernando Subirats como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, área que depende de la Secretaría de Comunicación y Medios que comanda Fabián Fernández .

“Desígnase, a partir del 1 de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretario de Comunicación y Medios Públicos de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación al señor Fernando Nicolás Subirats”, dice el artículo 1 del Decreto 649/2026 publicado en el Boletín Oficial y firmado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Subirats había asumido en junio del año pasado la dirección de Radio Nacional y sus 102 emisoras tras la renuncia de Héctor Cavallero , que ocupó ese lugar en 2024 como parte de la reestructuración de los medios estatales llevada adelante por el gobierno de Javier Milei .

El flamante subsecretario de la gestión libertaria cuenta con una extensa trayectoria en los medios de comunicación : se desempeñó tanto en las áreas periodísticas como en el manejo directivo y gerencial de holdings y emisoras de radio.

Es periodista, productor, docente universitario y psicólogo social. Desde enero de 2019 hasta junio del 2025 fue gerente periodístico de Alpha Media Group , compañía dueña de las emisoras radiales Rivadavia, Rock & Pop, Splendid, Metro y Blue, entre las más destacadas, de la publicación local de Newsweek y de la agencia Noticias Argentinas. Además, desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2024 fue gerente de contenidos y programación de Radio Rivadavia .

Desde junio a diciembre de 2018, también ocupó el cargo de subdirector de Radio Nacional y, entre diciembre de ese año y el mismo mes de 2019, su cargo fue de director ejecutivo .

Formado en el Círculo de la Prensa , previamente, había sido parte de las radios Mitre y Continental, y conformó el staff del diario El Cordillerano.

Su nombramiento coincide con los cambios que hizo el Gobierno en la estructura de la Secretaría de Vocería Presidencial, que ahora depende de Adrián Ravier, vocero de Milei (designado en medio del escándalo por el aumento de patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni ), a través del Decreto 653/2026 . La norma suprime y homologa antiguas dependencias de la Secretaría de Comunicación y Prensa para consolidar una nueva organización bajo la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital .

La nueva estructura abarca la Dirección Nacional de Discurso (encargada de elaborar discursos, conferencias y mensajes presidenciales), la Dirección Nacional de Monitoreo y Análisis (con sus direcciones de Información Pública y de Contenido, orientadas al relevamiento de gestión, la estrategia comunicacional y la supervisión de campañas), y la Dirección Nacional de Comunicación Digital , que gestiona la presencia oficial en redes sociales y activos digitales a través de la Dirección Operativa de Comunicación Digital y sus coordinaciones de Contenidos de Activos Digitales, Gestión de Comunicación Digital y Administración y Planificación Logística.

Fuente: La Nación