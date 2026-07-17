“No me sueltes nunca”: el desgarrador mensaje de la hermana de Catalina Gutiérrez a dos años del brutal femicidio en Córdoba

A dos años del femicidio de Catalina Gutiérrez , el dolor sigue atravesando a su familia como el primer día. Este 17 de julio , su hermana Lucía eligió las redes sociales para recordarla con una carta cargada de amor, ausencia y una promesa de lucha que conmovió a cientos de personas.

“Dos años desde que tuve que aprender a sentirte conmigo de una manera diferente , a buscarte en el silencio y a encontrarte desde otro lugar”, expresó Lucía, junto a una foto con su hermana en blanco y negro.

Catalina tenía 21 años, estudiaba Arquitectura y fue asesinada el 17 de julio de 2024 por Néstor Soto , quien era parte de su círculo de confianza. El femicida fue condenado a prisión perpetua en marzo de 2025, aunque la familia continúa reclamando que la sentencia quede firme y se cumpla sin beneficios ni reducciones.

En su publicación, Lucía describió cómo convive con la ausencia de su hermana. “No hay un solo día en el que no te piense, aún me sigue pareciendo tan injusto que ya no estés acá. Te extraño todos los días y te llevo conmigo, siempre”, escribió.

Pero entre el dolor también apareció el agradecimiento por los momentos compartidos. “Gracias por dejarme recuerdos tan lindos que, si me detengo a pensarlos, es inevitable no sonreír. Gracias por enseñarme tanto”, agregó.

“Vivo por mí, por mamá, por papá, pero sobre todo por vos. No pienso perder un solo segundo; voy a luchar por mis sueños y a ganarle a la vida ”, sostuvo en otro tramo del mensaje.

El cierre fue una despedida que resume el duelo de toda una familia que todavía busca justicia plena. “No me sueltes nunca la mano . Te siento conmigo en cada paso. Nos volveremos a ver para ese abrazo eterno, el más esperado de todos. Te amo con el alma entera”.

En paralelo al homenaje virtual, familiares y amigos organizaron una misa en la capilla del barrio Inaudi , en la zona sur de Córdoba, para recordar a Catalina.

Allí, donde ya se habían reunido al cumplirse el primer aniversario de su muerte, volverán a encontrarse este viernes a las 19.30 para mantener viva su memoria.

Marcelo Gutiérrez , padre de la joven, reiteró además el reclamo para que la prisión perpetua impuesta a Soto sea efectiva y no quede sujeta a futuras reducciones.

“Hoy en Argentina la perpetua llega hasta los 35 años . Vamos a luchar para que se cumpla”, remarcó el padre.

La familia también reclamó que la condena quede firme para poder avanzar con otras acciones , como solicitar la expulsión de Soto de la Facultad de Arquitectura (FAUD) y evitar que acceda a otras universidades del país.

El 17 de julio de 2024, Catalina pasó a buscar a Soto para ir a una reunión con amigos, pero nunca llegaron a destino.

En el juicio se comprobó que la joven fue golpeada y estrangulada dentro de la casa de Soto. Después, el agresor trasladó el cuerpo en su Renault Clio hasta el barrio Ampliación Kennedy, donde intentó prender fuego el auto para eliminar pruebas, aunque el vehículo no se incendió por completo.

El 19 de marzo de 2025, la Cámara en lo Correccional y Criminal de Undécima Nominación de Córdoba declaró a Soto penalmente responsable del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género y criminis causa.

Fuente: TN