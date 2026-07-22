No llores más al cortar cebolla: el truco que pocos conocen a la hora de cocinar esta hortaliza

La cebolla es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina, pero también uno de los más molestos de preparar. Al cortarla, muchas personas sienten ardor en los ojos y empiezan a lagrimear casi de inmediato.

Sin embargo, existe un truco muy sencillo que puede ayudar a reducir ese efecto sin necesidad de utilizar herramientas especiales: dejar la cebolla en la heladera durante unos minutos antes de cortarla .

Cuando se corta una cebolla, sus células se rompen y liberan distintas sustancias químicas . Entre ellas se genera un compuesto volátil que llega hasta los ojos.

Al entrar en contacto con la humedad de la superficie ocular, ese compuesto forma una sustancia irritante que provoca ardor . Como mecanismo de defensa, el organismo produce lágrimas para proteger los ojos y eliminar el agente irritante.

Colocar la cebolla en la heladera entre 20 y 30 minutos antes de cortarla ayuda a disminuir la liberación de los compuestos volátiles responsables de la irritación.

El frío ralentiza las reacciones químicas que ocurren al cortar la hortaliza, por lo que una menor cantidad de esas sustancias llega a los ojos . Como resultado, el ardor y el lagrimeo suelen ser menos intensos.

Eso sí, no se recomienda dejar la cebolla durante varias horas ni congelarla, ya que las bajas temperaturas pueden alterar su textura y su sabor.

Sí, y tiene una explicación científica. El frío reduce la velocidad con la que se liberan los compuestos volátiles que se producen al cortar la cebolla, lo que disminuye la cantidad de sustancia irritante que alcanza los ojos.

Si bien el método no elimina por completo el lagrimeo , puede hacer que la preparación resulte mucho más cómoda, especialmente cuando hay que cortar varias cebollas.

Fuente: TN