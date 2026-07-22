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Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, miércoles 22 de julio

Redacción CNM julio 22, 2026

Luego de otra madrugada con temperaturas extremas en gran parte del país, el frío volvió a sentirse con fuerza durante la mañana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al menos 22 ciudades registraron temperaturas por debajo de los 0°C en las primeras horas del día.

El primer puesto fue para El Calafate (Santa Cruz) , que registró -16,2°C a las 7:00, la temperatura más baja del país en lo que va de la mañana.

El segundo lugar lo ocupa Gobernador Gregores (Santa Cruz) , con -13,5°C registrados a las 9:00. El podio lo completa Perito Moreno (Santa Cruz) , que alcanzó los -12,8°C a las 6:00.

Este ranking se irá actualizando durante la mañana con la temperatura más baja registrada por cada ciudad entre las 6:00 y las 12:00.

Durante la mañana , el SMN pronostica entre un 40% y un 70% de probabilidad de lluvias aisladas . La temperatura mínima será de 9 °C , con vientos del sureste de entre 13 y 22 km/h .

Por la tarde , las condiciones mejorarán y la probabilidad de lluvias bajará a entre 0% y 10% . El cielo estará mayormente nublado , la temperatura alcanzará una máxima de 13 °C y los vientos del sureste se mantendrán entre 13 y 22 km/h .

Hacia la noche , ya no se esperan precipitaciones. El cielo continuará mayormente nublado , la temperatura descenderá hasta los 10 °C y los vientos rotarán al noreste , con velocidades de entre 7 y 12 km/h .

Fuente: TN


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