Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, miércoles 22 de julio

Luego de otra madrugada con temperaturas extremas en gran parte del país, el frío volvió a sentirse con fuerza durante la mañana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al menos 22 ciudades registraron temperaturas por debajo de los 0°C en las primeras horas del día.

El primer puesto fue para El Calafate (Santa Cruz) , que registró -16,2°C a las 7:00, la temperatura más baja del país en lo que va de la mañana.

El segundo lugar lo ocupa Gobernador Gregores (Santa Cruz) , con -13,5°C registrados a las 9:00. El podio lo completa Perito Moreno (Santa Cruz) , que alcanzó los -12,8°C a las 6:00.

Este ranking se irá actualizando durante la mañana con la temperatura más baja registrada por cada ciudad entre las 6:00 y las 12:00.

Durante la mañana , el SMN pronostica entre un 40% y un 70% de probabilidad de lluvias aisladas . La temperatura mínima será de 9 °C , con vientos del sureste de entre 13 y 22 km/h .

Por la tarde , las condiciones mejorarán y la probabilidad de lluvias bajará a entre 0% y 10% . El cielo estará mayormente nublado , la temperatura alcanzará una máxima de 13 °C y los vientos del sureste se mantendrán entre 13 y 22 km/h .

Hacia la noche , ya no se esperan precipitaciones. El cielo continuará mayormente nublado , la temperatura descenderá hasta los 10 °C y los vientos rotarán al noreste , con velocidades de entre 7 y 12 km/h .

Fuente: TN