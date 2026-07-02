Ni muebles minimalistas ni estilo industrial: la tendencia vintage que vuelve a los livings en 2026

Las tendencias en decoración cambian de forma constante y los livings no son la excepción. En este contexto, mientras el minimalismo y el estilo industrial dominaron durante años, una nueva alternativa comenzó a ganar protagonismo en proyectos de interiorismo y revistas especializadas.

Se trata del estilo mid-century modern , una tendencia vintage inspirada en el diseño de las décadas de 1950 y 1960 que combina líneas elegantes, materiales nobles y una estética atemporal, convirtiéndose en una de las propuestas más buscadas para renovar los espacios durante este año.

Uno de los principales motivos es su capacidad para crear ambientes cálidos sin perder sofisticación. Sus muebles de líneas simples, patas altas de madera y formas orgánicas aportan una estética elegante que se adapta tanto a hogares contemporáneos como a espacios clásicos o eclécticos.

Además, los especialistas destacan que este estilo permite combinar piezas con historia y diseño sin sobrecargar el ambiente, algo muy valorado en las tendencias actuales.

A diferencia del minimalismo, que apuesta por reducir al máximo los elementos, el estilo mid-century incorpora personalidad a través del mobiliario. Y frente al estilo industrial, ofrece una imagen más acogedora gracias al protagonismo de la madera, los textiles y las curvas.

Otro aspecto que explica su popularidad es la facilidad para combinar con distintos materiales y colores. Los decoradores suelen integrarlo con mesas de centro de madera, lámparas de pie de inspiración retro, sillones tapizados y detalles en vidrio o cerámica para lograr ambientes equilibrados y elegantes.

Además, su paleta de colores permite destacar otros elementos decorativos, como cuadros, alfombras o plantas de interior.

Por otro lado, los tonos madera, verde oliva, terracota, mostaza y beige son los más elegidos porque aportan calidez y una sensación visual de confort.

Los expertos coinciden en que las tendencias actuales buscan hogares con más carácter y espacios que reflejen la personalidad de quienes los habitan.

Por eso, los ambientes excesivamente fríos y uniformes comenzaron a perder protagonismo frente a propuestas con piezas vintage, materiales naturales y diseño atemporal. El estilo mid-century modern encaja perfectamente en esta búsqueda, ya que ofrece un equilibrio entre elegancia, funcionalidad y calidez.

Con estos cambios, es posible transformar el living y alinearlo con una de las tendencias decorativas más destacadas de 2026.

Fuente: TN