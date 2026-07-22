Ni atún ni merluza: el pescado rico en proteínas que ayuda a equilibrar el colesterol y la salud cerebral

La caballa es uno de los pescados con mayor densidad nutricional y, al mismo tiempo, una de las opciones de carne más económicas que hay. Pez abundante en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, se destaca por aportar proteínas de alto valor biológico, grasas saludables, vitaminas y minerales como yodo, selenio y cobre, describe la health coach experta en inflamación, Yael Hasbani. Gracias a los compuestos que posee es capaz de favorecer la salud cardiovascular, los huesos , la inmunidad y el sistema nervioso.

Es un tipo de pez con características únicas. Por ejemplo, pertenece a la familia de los escómbridos −peces de tamaño mediano, con cuerpos alargados, fusiformes y hocico puntiagudo− que cuenta con una presencia abundante en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo , donde es objeto de intensa pesca. Se distingue por su dorso verde azulado con bandas negras y su abdomen blanco . Mide entre 25 y 45 centímetros, aunque algunos ejemplares pueden llegar a pesar hasta 4 kilos. La calidad de su carne es altamente apreciada, siendo una de las especies más pescadas y comercializadas a nivel internacional. Dinamarca, Países Bajos, Japón, China y Noruega son los principales productores y exportadores , de acuerdo con información de World Integrated Trade Solution (WITS).

¿Cuál es la mejor forma de consumirla? Hasbani destaca que, idealmente, fresca . “Podemos hacerla en papillote, envuelta en aluminio, papel manteca o a la plancha, aunque en la Argentina no es tan fácil conseguir la caballa fresca”, explica. Sobre su formato en lata -que es el más comercializado en el país- se sugiere seleccionar latas que la conserven al natural o en aceite de oliva y luego escurrir el exceso. Una vez escurrida se la puede incorporar, por ejemplo, en sándwiches, ensaladas, tostones y tartas.

Si bien en la Argentina su consumo no es tan difundido como el del atún, Hasbani asegura que “es un pescado en el que tenemos que hacer más hincapié”. Lo que menciona se justifica con los altos niveles de ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido eicosapentaenoico (EPA) que posee la caballa. Se trata de dos tipos esenciales de ácidos grasos omega 3 que colaboran con la reducción de la inflamación, protegen el corazón y mantienen el cerebro sano. Un dato no menor: los humanos no lo pueden sintetizar y deben obtener sí o sí mediante la dieta.

La Asociación Americana del Corazón (AHA), por ejemplo, recomienda consumir al menos dos porciones de pescado graso, como la caballa, a la semana. Y existe un por qué a su recomendación: diversos estudios han demostrado que las personas que consumen caballa con regularidad presentan una presión arterial más baja y menores niveles de colesterol en sangre.

Entre sus múltiples nutrientes Hasbani destaca uno esencial: la vitamina D. Explica que su aporte es fundamental para fortalecer y mantener la salud ósea, ya que favorece al esqueleto, los huesos y las articulaciones gracias a que potencia la absorción del calcio. Además, señala que cumple un papel esencial en el correcto funcionamiento del sistema inmunológico.

Sumado a esta vitamina, la caballa aporta cobre y selenio, minerales necesarios para mantener la densidad ósea, informa el sitio médico WebMD .

Es un alimento protéico: unos 150 gramos de caballa aportan entre 28-30 gramos de proteína −moléculas esenciales que actúan como los bloques de construcción del cuerpo, ayudando a formar, reparar y mantener tejidos como los músculos, la piel, los órganos y los huesos−, señala la profesional.

Diversos estudios sugieren que una mayor ingesta de pescados grasos como este, ricos en los ácidos grasos omega-3 EPA y DHA, se asocian con un mejor rendimiento en algunas funciones cognitivas y podrían contribuir a preservar la memoria y la salud cerebral durante el envejecimiento .

En relación a esto último, La Fundación Española de la Nutrición (FEN) destaca que la caballa es fuente de riboflavina (vitamina B2), que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.

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Fuente: La Nación