Murió Rodolfo Pousá, el periodista que fue rostro de varios noticieros y presidente de Télam

El periodista Rodolfo "Rolo" Pousá falleció este viernes a los 82 años tras una extensa trayectoria en los medios de comunicación donde desempeñó diversas funciones al frente o detrás de las cámaras de televisión e incluso en la dirección de empresas periodísticas.

Con una carrera de más de cinco décadas a cuestas , una férrea militancia radical y un trato afable, Pousá solía también pilotear un helicóptero con el que se trasladaba a su casa en las afueras del Gran Buenos Aires.

Si bien durante años su nombre estuvo vinculado a emblemáticos noticieros de canal 13, canal 11 y América tv, Pousá también fue gerente de noticias y

Quizás su paso más polémico por la empresa estatal fue en 2016 , cuando volvió a dirigir Télam en el marco de un ambicioso proyecto para profesionalizar la agencia desde donde el kirchnerismo había impulsado el denominado "periodismo militante" y que terminó con despidos masivos, protestas y un paro histórico de casi tres meses que derivó en una catarata de demandas judiciales.

Su deceso fue destacado en las redes sociales por distintos comunicadores y periodistas que trabajaron a su lado, como Guadalupe Vázquez , quien resaltó "su estilo culto, elegante y moderado, y los consejos que daba como un padre".

"Lamenté mucho cuando sufrió el escarnio público por haber asumido la presidencia de Télam en 2016 e intentar hacer lo que años después sigue siendo un problema: Limpiar el Estado de ñoquis y corrupción", escribió Vázquez y sostuvo que "se fue un caballero, un valiente y un periodista excepcional, pero sobre todo un ser humano sumamente cálido, afectuoso y amigo de sus amigos".

También el ministro de Desarrollo Económico porteño y ex ministro de Medios Públicos durante la presidencia de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, lo recordó como "un periodista comprometido y un demócrata enamorado de su patria" que "enfrentó a las mafias y a la corrupción".

Falleció Rodolfo Pousá. Un periodista comprometido, un demócrata enamorado de su patria. Un valiente que sin especulaciones enfrentó a las mafias y a la corrupción. Gracias por todo. Fuiste un gran ejemplo Rolo!

El periodista Néstor Sclauzero, ex directivo de la TV pública, también lo recordó con afecto por su "gran trayectoria en noticieros de varios canales (Telenoche, América entre otros)" y le deseó "buen viaje Rolo".

En una de las últimas entrevistas que había brindado en agosto de 2016 al portal de la asociación de entidades periodísticas Adepa, Pousá recordaba que gran parte de su "vida profesional ha transcurrido dentro del ámbito electrónico".

"Si bien he trabajado en gráfica, toda mi actividad la tuve en la televisión , en Canal 13, Multimedios América, Canal 9, Canal 11, Canal 7. Por ello me resulta mucho más fácil y accesible entrar en el plano de las nuevas tecnologías, más allá de que es un tema que me atrae, me gusta y me dedique a estudiarlo", explicaba.

Y, al analizar los cambios en los medios gráficos decía que hay "una tendencia que ya es inevitable: la gente está dejando de leer el diario en papel y ha comenzado a ver la información en las pantallas, especialmente la del teléfono celular. Esto es el futuro".

Fuente: Clarín