Murió la ballena que había quedado varada en la costa de San Isidro: por qué preveían que el rescate sería difícil

La ballena que había quedado varada en las costas de San Isidro el último jueves finalmente murió el sábado pese a los intentos por mantenerla con vida hasta poder desencallarla.

La Fundación Temaikén, que trabajó desde el primer momento junto a Prefectura Naval Argentina (PNA) para intentar rescatar al animal y poder devolverlo a su hábitat, confirmó en su cuenta de Instagram que falleció el sábado.

"Nuestro equipo acompañó al ejemplar durante todo el operativo, monitoreando permanentemente su estado y realizando las maniobras posibles para brindarle la mejor oportunidad. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados, el animal no logró sobrevivir ", comunicaron.

El animal que había aparecido en las aguas del Río de la Plate, frente a la costa de San Isidro, era un ejemplar de ballena sei , una especie que habita en el Mar Argentino.

La ballena había sido avistada el pasado viernes . En un primer momento intervino la PNA, que acudió hasta la posición en que fue encontrada la ballena. Más adelante lo hizo personal de la Fundación Temaikén, que constató que el animal estaba con vida. Estiman que había quedada varada el jueves.

Desde entonces, equipos de ambas instituciones asistieron a la ballena in situ. Le arrojaron agua para mantenerla húmeda y reducir el estrés, a la espera de poder rescatarla de su varamiento y, en una etapa posterior, trasladarla hacia su zona de hábitat.

La posibilidad de rescatarla, según habían consignado los especialistas en el lugar, dependía de la evolución de las mareas y de las condiciones del lugar . El lugar del hallazgo, frente a las costas sanisidrenses, presenta grandes variaciones de marea y numerosos bancos de arena, lo que hace que la navegación resulte compleja.

Según consignaron los especialistas, el objetivo del operativo era aprovechar el aumento del nivel del agua para poder desencallarla y luego guiarla hacia aguas más profundos, desde las que pueda regresar al Río de la Plata exterior, y luego al mar.

No obstante, admitieron que la situación era crítica: se traba de un ejemplar de una especie de gran tamaño que soporta todo su peso sobre el vientre, lo que compromete el funcionamiento de sus órganos.

La ballena sei, Balaenoptera borealis , ese una especie presente en casi todos los océanos y mares del mundo , a excepción de las aguas glaciares y las del Océano Índico.

En el Atlántico sur es común ver manadas de ballenas sei en las aguas del Mar Argentino, y en esta época del año es común que migren hacia aguas más cálidas , como las de las costas brasileñas. También hubo casos de avistaje en el Río de la Plata documentados por los especialistas.

Fuente: Clarín