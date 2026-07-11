Murió Antonio Ubaldo Rattin, un emblema de Boca y de la selección argentina

Este sábado, a los 89 años, falleció Antonio Ubaldo Rattin , un ídolo de Boca y símbolo de la selección argentina en su etapa como futbolista. La noticia fue confirmada por autoridades del propio club xeneize a LA NACION .

Nacido el 16 de mayo de 1937 en la localidad de Tigre, Rattin fue un mediocampista central de gran altura, impronta y una fuerte personalidad que hizo toda su trayectoria en Boca , desde su debut ante River en 1956 hasta su retiro en 1970. Y fue protagonista de un momento icónico como capitán de la selección en el Mundial 1966 , cuando en un partido con Inglaterra fue expulsado verbalmente por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein cuando no existían las tarjetas y estrujó con una mano un banderín con la bandera británica antes de retirarse del campo.

Por entonces, el Rata, como se lo conocía en el ambiente deportivo, aseguró que se sentó en la alfombra roja de la Reina en disconformidad con el fallo y que los hinchas ingleses pasaron de tirarle chocolates a arrojarle latas de cerveza . Sobre eso no quedó registro fílmico o fotográfico, pero aquella expulsión se convirtió en un antes y un después en ese aspecto reglamentario porque, a partir de ese suceso, se implementó el uso de las tarjetas amarillas y rojas.

Surgido de las divisiones inferiores de Boca, debutó en la Primera División en un triunfo por 2-1 sobre River en el que le tocó marcar a Ángel Labruna, otra gloria, pero del eterno rival. Rattin defendió esa camiseta a lo largo de 14 años en los que disputó 382 partidos oficiales, convirtió 28 goles y conquistó seis títulos y fue subcampeón de la Copa Libertadores de 1963.

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Fuente: La Nación