Milei reunió al gabinete en la primera reunión con Santilli como jefe: avanza la reforma de la carta orgánica del Banco Central

En una jornada atravesada por las actividades oficiales por el Día de la Independencia, el presidente Javier Milei encabezó este miércoles en la Casa Rosada la primera reunión de Gabinete desde la salida de Manuel Adorni y con Diego Santilli ya al frente de la Jefatura, en una señal de la nueva etapa política que busca ordenar el funcionamiento interno del Gobierno.

El encuentro se realizó poco después del Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y fue la continuidad de una intensa agenda presidencial que había comenzado la noche anterior en Tucumán, donde Milei encabezó la tradicional vigilia por el 9 de Julio junto a 14 mandatarios provinciales (13 gobernadores y una vicegobernadora).

La reunión también se produjo menos de 24 horas después de la mesa política que el Presidente encabezó el martes a las 14 en la Casa Rosada.

De ese encuentro participaron varios de los principales funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, además de otros integrantes del equipo de gobierno. Esa instancia sirvió para comenzar a delinear la nueva dinámica de coordinación política tras los cambios en la estructura del Ejecutivo.

Ya en la reunión de Gabinete de este miércoles, Milei puso sobre la mesa uno de los proyectos económicos que considera prioritarios para la segunda mitad del año: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina .

Según informó el Gobierno, el Presidente expuso ante sus ministros los principales lineamientos de la iniciativa que prepara el Poder Ejecutivo y que apunta a modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria, en línea con el programa económico que impulsa la Casa Rosada.

Además, comunicó que el Ejecutivo se encuentra en la etapa final de elaboración del anteproyecto de ley . La intención oficial es presentar la iniciativa durante las próximas semanas y luego remitirla al Congreso para su tratamiento legislativo.

En paralelo, el Gobierno prevé que el propio Milei realice una exposición específica para explicar en detalle los alcances de la reforma y los objetivos que persigue con los cambios propuestos para el Banco Central, una iniciativa que forma parte del paquete de transformaciones institucionales que la administración libertaria busca impulsar durante esta nueva etapa de gestión.

La reunión de este miércoles tuvo además un fuerte contenido político. Marcó el debut formal de Santilli como coordinador del Gabinete nacional, luego de asumir ese rol tras la salida de Adorni, y consolidó el esquema de funcionamiento que el Presidente comenzó a mostrar en las últimas horas con la reactivación de la mesa política y la intensa agenda institucional desplegada entre Tucumán y Buenos Aires por el Día de la Independencia.

Participaron de la reunión de gabinete, además de Javier Milei y Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, el de Desregulación Federico Sturzenegger, el de Justicia Juan Bautista Mahiques, el de Salud, Mario Lugones, el canciller Pablo Quirno, el de Defensa, Carlos Presti y la de seguridad Alejandra Monteoliva. No estuvo Sandra Pettovello, de Capital Humano.

Además, en la foto se vio a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, al secretario de Comunicación Fabián Fernández, al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, a la secretaria de la Presidencia Karina Milei, a la senadora Patricia Bullrich, al asesor Santiago Caputo, al presidente del BCRA, Santiago Bausili, al presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala y al vocero presidencial Adrián Ravier

Fuente: Clarín