Milei posteó un video con IA disfrazado de Spider-Man para hablar sobre la reforma de la Carta Orgánica

A pocas horas de brindar una cadena nacional sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , el presidente Javier Milei compartió una publicación en redes sociales elaborada con inteligencia artificial y en la que se lo ve disfrazado de Spider-Man para promover esa medida.

En las imágenes se observa al mandatario combatir a una serie de personajes caricaturizados como cucarachas dentro de una fábrica, quienes llevan gorras con la inscripción “kirchnerista” y presionan botones para emitir dinero de forma descontrolada.

Acto seguido, Milei —con el traje del Hombre Araña— logra inmovilizarlos con su telaraña y concluye: “Ahora, con la renovación de la Carta Orgánica, no van a poder imprimir más, kukitas”.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca prohibir el financiamiento del Tesoro por parte de la autoridad monetaria y establecer la preservación del valor de la moneda.

Fuente: La Nación