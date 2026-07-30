Milei enviará al Congreso un proyecto para reformar la carta orgánica del Central

El presidente Javier Milei presentó este jueves en cadena nacional la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) , una iniciativa que busca limitar las funciones de la entidad a la preservación del valor de la moneda, prohibir el financiamiento del Tesoro nacional, las provincias y los municipios, y reforzar la independencia de sus autoridades. El proyecto también contempla restricciones a la distribución de dividendos derivados de las operaciones de liquidez y la eliminación de las denominadas letras intransferibles.

El mandatario sostuvo que la iniciativa forma parte de un programa más amplio de reformas. En ese sentido, anunció la creación del denominado “grillete fiscal”, un mecanismo que prevé la puesta en marcha de un shutdown en caso de que el Congreso no restablezca el equilibrio de las cuentas públicas.

Informó además sobre el envío de dos proyectos destinados a liberalizar el mercado de capitales y reformar el sistema de seguros. Según explicó sobre el final de su discurso, el objetivo es ampliar el acceso al crédito, fomentar la inversión y profundizar el desarrollo del sistema financiero.

Milei estuvo acompañado de Luis Caputo (ministro de Economía); Santiago Bausili (titular del BCRA); Karina Milei (secretaria general de la Presidencia); Diego Santilli (jefe de Gabinete), Patricia Bullrich (jefa del bloque libertario en el Senado) y Martín Menem (titular de la Cámara Baja).

“ Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años . En especial, la reforma a la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, que permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso”, planteó el jefe de Estado al comienzo de su alocución.

“ La tasa de inflación acumulada desde la creación del BCRA asciende a 12.819.532.788.614.400.000 por ciento. Es una cifra de 20 dígitos. Es la inflación acumulada desde 1935 . Desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, cuando la progresía nos decía que iba a ser diferente porque la política monetaria estaría ligada a criterios de racionalidad científica, en lo que va del siglo XXI la tasa de inflación acumulada asciende a 168.580%”, sumó.

Más adelante, el líder de La Libertad Avanza definió una vez más al BCRA como “una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”. “ Comenzó con una estafa, al modificarse la paridad cambiaria del oro que integraba las reservas. Eso derivó en un aumento de la emisión monetaria que sextuplicó la inflación y les arrebató a los argentinos el 50% de su salario”; sostuvo.

“La voracidad y la pasión por robar de la alta política no terminaron allí. En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta y actual condenada por delitos de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner , en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont , les robó US$10.000 millones a los argentinos”, resaltó a continuación, con un dardo hacia la exmandataria.

“A partir de esa estafa, y con el objetivo de eludir las consecuencias legales, en 2012 se modificó la carta orgánica del Banco Central, lo que impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de los argentinos" , puntualizó.

Acto seguido, el Presidente enumeró las “cinco premisas fundamentales ” en las que se basa la reforma de la carta orgánica. “Se termina con la bestialidad de tener cinco objetivos para un solo instrumento. La misión del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda. La nueva carta orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación: se trata de un fenómeno generado por un exceso de oferta”, dijo como primer punto.

En segundo lugar, “se prohíbe de manera taxativa el financiamiento del Estado, tanto del Tesoro nacional como de las provincias y los municipios, así como toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario”. “El señoreaje, que toma la forma de la compra de títulos del Estado, constituye una falsificación de dinero que está tipificada en el Código Penal”, subrayó.

“ Se busca blindar al presidente del Banco Central y a su directorio frente a los atropellos de la política . Si bien se mantiene el mecanismo de designación vigente, el proceso de remoción será más exigente y requerirá el respaldo de dos tercios de los diputados y senadores”, enumeró Milei instantes después.

En anteúltimo lugar, el Presidente anticipó: “ Se restringe el pago de dividendos derivados de la prestación de servicios de liquidez. Estos serán asimilados en unidades físicas, por lo que los resultados por tenencia asociados a las variaciones en el precio de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible".

Y cerró: “También se eliminarán otros mecanismos y la denominada estafa de las letras intransferibles”.

Concluida la delimitación inicial del proyecto, el jefe de Estado reforzó: “Esta reforma no funcionará por sí sola, sino que formará parte de un programa más amplio, integrado por la reforma del denominado ‘grillete fiscal’ , la reforma del mercado de capitales y la reforma del mercado de seguros “.

“El ‘grillete fiscal’ consistirá en una regla permanente que garantizará que la Argentina no pueda aprobar ni sostener un presupuesto deficitario. El mecanismo funcionará de la siguiente manera: si durante varios meses consecutivos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso tendrá algunas semanas para restablecer el equilibrio de las cuentas públicas. En caso contrario, entrará en vigencia el denominado shutdown y se paralizarán las actividades no esenciales del Estado”, explicó al respecto.

Y profundizó: “ Se congelarán los nuevos gastos, no se adjudicarán contratos, no se incorporará personal y se suspenderán las transferencias discrecionales a las provincias. El presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados y los ministros no cobrarán un solo peso de sueldo. Si la política no hace los deberes, pagará el costo. La ley protege expresamente las prestaciones y funciones esenciales del Estado. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo, la salud y la seguridad, quedarán exceptuadas”.

En los últimos tramos de la cadena nacional, Milei invitó a las provincias a adherir al régimen “para que cada gobernador predique con el ejemplo” y adelantó el envío de " dos proyectos" al Congreso para “recuperar la profundidad del sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el Banco Central”.

“Mantener nuestros ahorros fuera del sistema atenta contra nuestro propio crecimiento. Las políticas aplicadas durante décadas empujaron a los argentinos a retirar sus ahorros como mecanismo de defensa y frenaron la inversión”, remarcó el Presidente. Y ahondó: “Por eso impulsamos un proyecto de profunda liberalización del mercado de capitales para retirar al Estado del medio y permitir que el ahorro fluya hacia quienes quieran producir”.

“En el mercado de bonos corporativos permitiremos la emisión de instrumentos en moneda extranjera, unidades de valor y otras unidades de medida. Lo mismo haremos con los mecanismos de financiamiento colectivo”, acotó. Y vaticinó: “Esta reforma garantizará que, a medida que la economía se recupere y la gente vuelva a ahorrar, esos recursos se transformen en fábricas, maquinaria y puestos de trabajo ”.

Respecto de la segunda iniciativa que el Gobierno impulsará en su agenda legislativa, el mandatario dijo: " Enviaremos un proyecto de reforma estructural del mercado de seguros. Habrá libertad para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador, que concentrará su tarea en garantizar la solvencia de las empresas y proteger a los usuarios frente a posibles fraudes".

“ Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están estrechamente interconectadas. El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido, que es la emisión monetaria. La reforma del BCRA impedirá que la política vuelva a falsificar esos frutos y un mercado financiero más profundo permitirá acceder al crédito en mejores condiciones y obtener cobertura para que los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos“, destacó.

Y concluyó con la misma frase con la que comenzó la cadena nacional: “Entre todas ellas pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia y nos permitirán hacer a la Argentina grande nuevamente”.

Fuente: La Nación