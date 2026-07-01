Milei convocó a los legisladores oficialistas para intentar reactivar la agenda en el Congreso

En una semana marcada por los cambios tras la salida de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete en medio de la investigación sobre su patrimonio, y la llegada de Diego Santilli , el Gobierno busca retomar el control de la agenda legislativa y trazar una hoja de ruta en el Congreso. Para lograrlo, convocó este miércoles a los legisladores oficialistas, en una iniciativa impulsada por Karina Milei , la hermana del Presidente.

La idea ahora es precisar la agenda legislativa de cara al segundo semestre del año.

Se trata de una necesidad imperiosa para Balcarce 50 que, desde marzo pasado, cuando comenzaron las revelaciones patrimoniales sobre el exministro coordinador, vio raleada y complicada su actividad legislativa. En especial desde que la oposición buscó avanzar con la interpelación de Adorni y el tema se colaba en cada posible sesión que se agendara.

Del encuentro, previsto para las 9.30 de este miércoles en el Salón Héroes de Malvinas, en la planta baja de Casa Rosada, se espera que participe el presidente Javier Milei. Estará acompañado por su hermana, pero también por el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem ; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich ; el flamante vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Asuntos Estratégicos, Eduardo “Lule” Menem. La idea es que estén todos los legisladores presentes. Se tratará también de la primera actividad oficial de Santilli al frente de la jefatura.

Entre los temas que se prevé que se aborden está la reforma política, que el oficialismo busca sancionar en los próximos meses, de cara a no tener elecciones primarias en 2027. Para el oficialismo, este proyecto no puede sufrir más dilaciones si se quiere lograr esos cambios, dado que el año que viene, al ser electoral, no pueden tratarse proyectos de este tipo. Saben que la parada no es sencilla con la oposición, pero no pierden las esperanzas. Sobre todo, a partir del buen diálogo de Santilli con los gobernadores, quienes suelen interceder en los legisladores nacionales de sus provincias a la hora de tratar proyectos de interés para la Casa Rosada.

En el oficialismo hay una visión extendida de que el primer bimestre de este año, en el que lograron la aprobación de la ley de reforma laboral, y la ley Penal Juvenil, fue “excelente”, pero que pocos días después de eso el trabajo se “empantanó“. El punto de quiebre lo ubican cuando comenzó a complicarse la situación de Adorni, un período de casi cuatro meses, que se extendió desde la primera semana de marzo pasado. El último capítulo de ello fue la semana pasada, cuando se suspendió la sesión en la que se iba a tratar la ley de inviolabilidad privada, lo que quedó resignado por el tema Adorni.

El sábado pasado, Adorni fue desplazado de su cargo, lo que generó alivio en la mayoría del oficialismo, que sentía que la gestión estaba cada vez más “estancada” y “complicada”. Adorni era sostenido por los hermanos Milei.

Fuente: La Nación