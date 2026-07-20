Mataron de un disparo a una joven de 20 años dentro de una casa en Rosario y buscan a un sospechoso

Una joven de 20 años fue asesinada de un disparo durante la madrugada del domingo en una casa del barrio Ludueña, en la zona oeste de Rosario .

La víctima fue identificada como Lara Valentina Caraballo y la Fiscalía ordenó la captura de un sospechoso que habría sido vinculado con el hecho a partir de los primeros testimonios.

El episodio ocurrió poco después de la 1 en una casa ubicada en Bielsa al 6200 . Según la información preliminar, vecinos llamaron a la central de emergencias 911 luego de escuchar detonaciones provenientes del interior de la casa.

Cuando los agentes ingresaron a la propiedad, encontraron a Caraballo con una herida de arma de fuego en la zona del mentón . Los policías solicitaron la intervención de un equipo médico, pero los profesionales constataron que la joven ya había muerto.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2 , con intervención de la fiscal de turno Noelia Navone , quien se presentó en el lugar y ordenó las primeras medidas para reconstruir lo ocurrido.

A partir de los testimonios reunidos durante las primeras horas, los investigadores identificaron a una persona presuntamente vinculada con el crimen . La Fiscalía dispuso su captura y puso en marcha distintas medidas para localizarla y detenerla.

Además, el Gabinete Criminalístico realizó el levantamiento de rastros dentro de la vivienda. También se ordenó revisar cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la zona y continuar con la toma de declaraciones.

La investigación busca determinar cómo se produjo el disparo , quién se encontraba dentro de la casa y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte de Caraballo.

Fuente: TN