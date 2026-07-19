Mataron de un disparo a una joven de 19 años en Rosario: hay un sospechoso prófugo

Una chica de 19 años fue asesinada durante la madrugada de este domingo en una vivienda de la zona oeste de Rosario . Por el hecho, la Justicia ordenó la captura de un joven de 20 años identificado como el principal sospechoso, mientras intenta determinar cómo se produjo el disparo que terminó con la vida de la víctima.

La mujer fue identificada como Lara Valentina Caraballo . El hecho ocurrió pasadas la 1 de la madrugada en una casa ubicada sobre Bielsa al 6200 .

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, varios llamados al 911 alertaron sobre detonaciones de arma de fuego provenientes del interior de la vivienda. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a Caraballo con una herida de arma de fuego en la zona del mentón. Personal médico constató su fallecimiento pocos minutos después.

La causa quedó a cargo de la fiscal Noelia Navone , de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas , quien ordenó las primeras medidas de investigación.

Las diligencias permitieron identificar al posible autor del disparo, sobre quien ya pesa una orden de captura. Además, la fiscal dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, el levantamiento de rastros y la toma de nuevos testimonios para esclarecer la mecánica del episodio.

Una de las primeras versiones que surgieron tras el hecho fue que el disparo se habría producido de manera accidental.

De acuerdo con las fuentes consultadas, una mujer de 55 años, madre del joven que hoy es buscado por la Justicia, declaró haber escuchado una detonación. Según su testimonio, su hijo le dijo que el arma se disparó mientras la manipulaba junto a su pareja y que luego escapó del lugar en una bicicleta negra , llevándose consigo el arma utilizada.

Esa explicación, sin embargo, es una de las líneas que analizan los investigadores. La De momento, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas y aguarda el resultado de las pericias criminalísticas, junto con el análisis de las cámaras de seguridad, para determinar las circunstancias en las que murió Caraballo.

Fuente: Infobae