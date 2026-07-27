Mataron de un disparo en el pecho a un joven de 26 años en Los Hornos: detuvieron al sospechoso en Merlo

Un joven de 26 años fue asesinado de un disparo en el pecho durante la madrugada del sábado en Los Hornos, partido de La Plata. La víctima fue identificada como Gabriel Alejandro Lezcano y el principal acusado, un hombre de 35 años, fue detenido horas después en Merlo.

Los investigadores creen que el crimen habría sido consecuencia de un conflicto personal vinculado con una relación sentimental .

El ataque ocurrió cerca de la 1.45 en la intersección de las calles 72 y 152. Según consta en la causa, Lezcano se encontraba frente a la casa de su hermano cuando una moto se detuvo en el lugar.

Instantes después, la víctima comenzó a correr y se escuchó una detonación . Su hermano salió de la casa y lo encontró gravemente herido.

Lezcano fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hasta la Unidad de Pronta Atención ubicada en las calles 153 y 66 , pero ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de la lesión.

De acuerdo con la declaración incorporada al expediente, el hermano de Lezcano aseguró que pudo observar la secuencia desde la mirilla de la casa.

El testigo sostuvo que reconoció como autor del disparo a L.E.N. , de 35 años , quien habría escapado como acompañante de una motocicleta conducida por otro hombre que todavía no fue identificado.

Los investigadores intentan establecer quién manejaba el vehículo y qué participación tuvo en el ataque.

Según las actuaciones judiciales, el conflicto se habría originado porque la víctima mantenía una relación sentimental con la expareja del acusado . Esa hipótesis todavía deberá ser respaldada por las pruebas y testimonios reunidos en el expediente.

Luego del crimen, las tareas investigativas determinaron que el sospechoso se había trasladado hacia Merlo, donde viviría una hermana.

El hombre fue localizado y aprehendido durante un operativo policial. Quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 del Departamento Judicial La Plata , encabezada por el fiscal Martín Almirón.

La causa fue caratulada como homicidio y también interviene el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del juez Pablo Raele.

Fuentes de la investigación indicaron que el detenido registraba antecedentes por robo agravado, portación ilegal de arma de uso civil y encubrimiento .

La Justicia ahora busca reconstruir la secuencia completa, encontrar el arma utilizada e identificar al conductor de la motocicleta en la que escapó el agresor.

Fuente: TN