Mataderos: enfrentó a los ladrones que entraron a su casa, los persiguió en auto y terminó chocando

Un grupo de delincuentes intentó entrar a robar en una casa de Mataderos y las víctimas los enfrentaron. Cuando escapaban, el dueño de la casa salió a perseguirlos en su auto , y a seis cuadras de allí, chocaron. El auto del joven terminó destrozado sobre la vereda y los ladrones se dieron a la fuga .

El dramático episodio ocurrió durante esta madrugada en una casa ubicada en Gregorio Laferrere y Oliden, en el barrio porteño de Mataderos. Según relató la víctima a TN , se encontraban descansando en su casa cuando minutos antes de las 4 alertaron que estaban intentando ingresar a su casa .

“Escuché pasos en el techo y no entendía por qué. Era una noche silenciosa. Mi mamá entró como loca, ‘nos están robando, nos están robando’ . Yo salí y estaban todos los chorros saltando de la terraza”, contó Julio sobre el momento en el que se dieron cuenta de la presencia de los ladrones.

Las víctimas no lo dudaron, abrieron la puerta y enfrentaron a los delincuentes: “Le pegué a uno, mi mamá fue como loca a agarrar al otro chorro. Entré a mi casa, recogí la llave del auto y salí a correrlos . Yo lo intenté encerrar y él me chocó y quedé aquí, y el otro auto quedó ahí en la esquina, lo abandonaron”.

Eran al menos seis delincuentes que se movían en dos autos : una camioneta Partner y un Honda Civic, la Partner fue la que chocó con Julio y la dejaron abandonada a pocos metros. “Dicen que hay un tercer auto relacionado, un Logan Blanco”, aportó la víctima.

La persecución fue corta, de unas seis cuadras . El auto de Julio chocó contra un cartel publicitario, un semáforo y un árbol, para luego terminar sobre la vereda en la esquina de avenida Directorio y Miralla.

En la casa eran cuatro adultos y tres nenas . Julio dijo que no tiene armas, sin embargo, no dudó en defender a su familia: agarró un palo y salió a enfrentarlos . Según relató, le pareció ver que uno de los ladrones iba armado, pero no está seguro porque no hubo disparos.

Todos iban vestidos de negro y con pasamontañas . “No sé si llegaron a robar algo, mi mamá me dijo que está todo bien, pero no revisaron todavía nada”, contó todavía conmocionado por lo que vivió.

Por último, Julio dijo que cree que pudieron haberlos marcado: “No entiendo por qué entrarían a robar. Capaz un vecino nos regaló , porque tenemos autos, motos, que nos compramos trabajando y yo digo que capaz es por eso”. Más allá del mal momento y los daños materiales en su auto, Julio remarcó: “Todos estamos bien” .

Fuente: TN