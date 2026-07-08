Mario Casas, a los 40 años: “Desayuno café y una banana, voy al gimnasio 5 días a la semana y corro 10 kilómetros”

Mario Casas es uno de los actores españoles más reconocidos a nivel internacional y reúne una gran cantidad de seguidores en distintos países. Más allá de destacarse por haber protagonizado películas y series exitosas, el actor también llama la atención por el estado físico que mantiene a los 40 años . En ese sentido, explicó cómo es su rutina para llevar una vida activa y saludable.

Según detalló en una entrevista con la revista Hola! , uno de los pilares más importantes de su rutina es el desayuno y la alimentación . Para comenzar el día con energía, elige una opción liviana y nutritiva: una taza de café y una fruta, principalmente banana.

“Mi desayuno es bastante sencillo. Café y fruta, sobre todo banana , que a mí me da fuerza y me funciona muy bien. Si tengo más tiempo, puedo añadir un yogur con cereales o incluso una tortilla francesa”, contó.

Además, reveló que hace aproximadamente seis comidas diarias y toma mucha agua: “Contando batidos de proteínas y todo, como seis comidas al día y tomo unos tres o cuatro litros de agua para recuperar e hidratar”.

Más allá de la alimentación, para mantener su estado físico, Mario Casas le da mucha importancia al entrenamiento. Lejos de quedarse en un solo tipo de ejercicio, el actor combina múltiples disciplinas, como musculación, boxeo y running .

“Voy al gimnasio cinco días a la semana e intento descansar. Suelo entrenar dos horas o más. Combino boxeo en el entrenamiento unos cuatro días a la semana”, señaló Casas. Y agregó: “Me gusta correr, salir a una buena hora y hacerme ocho o diez kilómetros ”.

Sin embargo, aunque trata de llevar una alimentación saludable, el actor confesó que tiene una debilidad clara: lo dulce . Por este motivo, intenta comer lo más equilibrado posible para poder darse un gusto de vez en cuando.

Para potenciar su estado físico y sentirse más saludable, el español dejó por completo el alcohol y los cigarrillos. “Llevo ya unos meses sin fumar ni tomar alcohol y la vida te cambia en todo . La manera de verlo todo cambia. Socialmente, cómo comes y cómo piensas. ¡Todo!”, aseguró.

Así, además de ser uno de los actores hispanohablantes más reconocidos, Mario Casas destaca por el estado físico que mantiene a sus 40 años . Lejos de depender solo de la genética, el español lleva una vida activa en la que combina alimentación, entrenamiento y hábitos saludables.

Fuente: TN