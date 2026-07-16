Mar del Plata: festejaba el triunfo de la Selección, cayó de un semáforo y terminó hospitalizado

Argentina le ganó a Inglaterra , consiguió el pase a otra final mundialista y la euforia estalló en las calles de todo el país. Sin embargo, en el caso de Mar del Plata los festejos se opacaron porque un joven se cayó de de un semáforo del centro de la ciudad y terminó hospitalizado

El episodio ocurrió en avenida Luro e Hipólito Yrigoyen , un habitual punto de encuentro cuando los marplatenses tienen motivos para festejar. Allí, en las inmediaciones del Monumento a San Martín, se concentró una multitud convocada por el triunfo agónico del equipo de Lionel Messi , pero la situación se desbordó al poco tiempo y la fiesta quedó interrumpida por un momento cuando se produjo el incidente.

La escena, que ocurrió alrededor de las 20, quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona, que captaron el momento justo en que el poste cede ante el peso de la persona que se había trepado hasta arriba y se precipita en medio del asfalto.

Tras la abrupta caída en medio del tumulto, al lugar llegó personal del Sistema de Atención Médico de Emergencias (SAME), que asistió al joven de aproximadamente 20 años y lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) en estado consciente, según informó 0223 .

Si bien no se conocieron detalles sobre la identidad de la víctima ni de la evolución de su estado de salud, las autoridades trataban de determinar las circunstancias del accidente. En tanto, trascendió que durante la jornada se produjeron otras dos caídas en inmediaciones del monumento.

En el operativo de seguridad que se dispuso ante la salida masiva de los vecinos a la calle participaron integrantes de la Patrulla Municipal, Defensa Civil, la Cruz Roja y la Policía Bonaerense.

Además del incidente con el joven que se cayó, en Mar del Plata también hubo "festejos desmedidos" por la clasificación de la Selección que derivaron en una serie de actos vandálicos que incluyeron destrozos en las unidades de colectivos . La situación llevó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a dictaminar la suspensión del servicio.

En un escenario de incertidumbre, precisó 0223 , el gremio optó por interrumpir el funcionamiento del transporte público a fin de "resguardar a los trabajadores por las unidades rotas" durante la celebración por la victoria del seleccionado.

Fuente: Clarín