MADARIAGA - PRIMERO EN CNM: Vecinos ingresaron a una vivienda para recuperar cosas robadas y golpearon a un hombre que resultó herido

MADARIAGA





Un grupo de vecinos se autoconvocó en la puerta de un domicilio de Portugal entre Venezuela y Ecuador en donde vive una pareja que aparece mencionada en causas por hurtos de los últimos días.





Los habitantes de la zona ingresaron al sitio para dar con herramientas que fueron sacadas de una vivienda en reparación un día atrás. Quería recuperar una escalera, un taladro, una amoladora, un alargue, tijeras de tusar y un atornillador eléctrico.





En esa misma propiedad hubo un allanamiento el martes para intentar recuperar una garrafa que había sido hurtada de otra vivienda el fin de semana y que arrojó resultado negativo.





En medio de la tensión hubo trompadas, patadas y un hombre de 26 -que reside en el lugar- resultó con heridas. Según supo CNM los participantes d ela trifulca no pudieron encontrar lo que buscaban.





Al llegar la policía retornó la calma a la zona.



