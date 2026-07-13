Madariaga entre los municipios más perjudicados por la distribución de la coparticipación provincial

MADARIAGA

Un informe publicado por Infobae sobre la distribución de la coparticipación bonaerense para 2026 volvió a ubicar a General Madariaga entre los distritos más afectados por la actualización del Coeficiente Único de Distribución (CUD), mecanismo mediante el cual la Provincia distribuye recursos entre los 135 municipios.





De acuerdo con el análisis, General Madariaga integra el grupo de nueve municipios que registraron la disminución máxima permitida por la legislación vigente, con una reducción del 5% en su coeficiente de distribución respecto del año anterior. En términos económicos, esto significa que General Madariaga dejará de percibir aproximadamente 420 millones de pesos durante 2026, una cifra equivalente al costo de un aguinaldo para toda la planta de trabajadores municipales.





El mismo grupo está conformado por distritos de distintos signos políticos, lo que demuestra que el impacto de la actualización alcanzó a municipios de diversas regiones de la provincia.





Esta situación representa un nuevo golpe para las finanzas municipales, ya que implica una menor disponibilidad de recursos para afrontar la prestación de servicios esenciales, el mantenimiento de la infraestructura, la atención de la salud pública y la ejecución de obras destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos. La co-participación constituye una de las principales fuentes de financiamiento de los municipios bonaerenses y cualquier disminución en su distribución repercute directamente en la administración local.





Cabe recordar que el Coeficiente Único de Distribución se determina en función de distintos indicadores establecidos por la normativa provincial, entre ellos variables vinculadas a la salud, la población y otros parámetros técnicos.





En el caso de Madariaga, el Municipio ha sostenido en reiteradas oportunidades que el distrito arrastra desde hace años un coeficiente que no refleja adecuadamente su realidad, producto de indicadores históricos mal cargados que perjudicaron la participación del partido en la distribución de los recursos provinciales, como la carga del último CENSO realizado.





A pesar de este escenario, el Municipio de General Madariaga continuará administrando sus recursos con responsabilidad y eficiencia, sosteniendo la prestación de los servicios y las inversiones necesarias para dar respuesta a las necesidades de la comunidad.