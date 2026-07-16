MADARIAGA: El Municipio denunciará penalmente al joven que fue detenido con un cuchillo durante los festejos

MADARIAGA





El Municipio de General Madariaga anunció que presentará una denuncia penal contra un joven de 18 años que fue aprehendido durante los festejos por la obtención del Mundial de Clubes, luego de ser sorprendido portando un arma blanca en medio de una gran concentración de personas.





Según informó oficialmente la comuna, el procedimiento fue realizado de manera conjunta por efectivos de la Policía Bonaerense y la Patrulla Urbana, quienes detectaron al joven cuando llevaba una cuchilla entre la multitud y lograron reducirlo antes de que la situación derivara en un episodio de mayor gravedad.





Las autoridades destacaron que no hubo personas heridas ni víctimas, aunque remarcaron que ello fue posible gracias a la rápida intervención de los agentes que se encontraban afectados al operativo de seguridad.





Pese a la aprehensión, el joven recuperó la libertad horas más tarde. No obstante, el Municipio confirmó que impulsará una denuncia penal, amparándose en el artículo 211 del Código Penal, por considerar que la conducta representó un grave riesgo para la seguridad pública.





En un comunicado, el Ejecutivo municipal planteó el interrogante sobre las consecuencias que podría haber tenido el hecho si la persona hubiera utilizado el arma en medio del festejo masivo y sostuvo que, de haber ocurrido una tragedia, las críticas seguramente habrían recaído sobre el Municipio y las fuerzas de seguridad.





Asimismo, reivindicó el trabajo preventivo realizado durante el operativo y señaló que la verdadera función de la seguridad consiste en detectar y neutralizar los riesgos antes de que se produzcan hechos irreparables.





Finalmente, el Municipio destacó que el accionar conjunto de la Patrulla Urbana y la Policía Bonaerense permitió que miles de vecinos pudieran celebrar sin que se registraran incidentes de gravedad.