MADARIAGA: Denuncian disparos de aire comprimido en el barrio Belgrano contra perros

MADARIAGA





Vecinos del barrio Belgrano manifestaron su preocupación por una serie de presuntos ataques contra perros registrados en los últimos días en la zona de calle Italia, entre Costa Rica y Panamá, donde aseguran que personas desconocidas estarían efectuando disparos de aire comprimido contra los animales.





En redes la usuaria Morena Palotta afirmó que uno de los perros atacados murió a causa de las heridas sufridas, mientras que otra perra recibió tres disparos, uno en el cuello y dos en la zona del tórax y permanece en recuperación.





Los vecinos solicitan que la situación tome estado público para evitar que se repitan estos hechos y piden que cualquier persona que haya visto o escuchado algo aporte información que pueda ayudar a identificar a los responsables.

Además, reclamaron que se realice la denuncia correspondiente para que el caso sea investigado y no quede impune, al tiempo que recomendaron a quienes viven en ese sector extremar los cuidados con sus mascotas.



