MADARIAGA: Asaltaron a una pareja de jubilados en plena madrugada tras romper una venta y reducirlos con palos y herramientas

MADARIAGA





Un grave hecho de inseguridad ocurrió en Madariaga, donde una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento robo en su vivienda. Cuatro delincuentes encapuchados sorprendieron a las víctimas mientras dormían, las maniataron y permanecieron cerca de una hora y media dentro de la propiedad revolviendo todos los ambientes en busca de objetos de valor.





De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, cuando la pareja descansaba en su domicilio. Los asaltantes ingresaron tras romper un vidrio de una ventana y fueron descubiertos por los propietarios al escuchar el estruendo de los cristales.





Según el relato aportado por el hijo de las víctimas, los delincuentes eran cuatro hombres jóvenes, que actuaban encapuchados y con guantes. Si bien no exhibieron armas de fuego, portaban una llave francesa y palos, con los que intimidaron a la pareja.





Los ladrones ataron de manos y pies a ambos adultos mayores utilizando prendas de vestir de las propias víctimas y luego comenzaron a revisar toda la vivienda.





Se supo que los autores habían ingresado luego de romper una ventana. También constató que los delincuentes se habían llevado el DVR del sistema de videovigilancia y una de las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad.





En cuanto al botín, los delincuentes sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo y distintas joyas familiares, entre ellas un reloj y un prendedor heredado y cuidado como herencia familiar.





Los asaltantes permanecieron aproximadamente una hora y media dentro de la vivienda y, antes de retirarse, desataron a las víctimas para luego escapar. Hasta el momento se desconoce el medio utilizado para la fuga, ya que ninguno de los moradores escuchó ruidos de vehículos o motocicletas.



