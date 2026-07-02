Los Pumitas vencieron a Irlanda y siguen con paso firme en el Mundial M-20 de Georgia

Los Pumitas siguen haciendo historia en el mundial juvenil de Georgia . Hace cinco días, en el estreno, concretaban ante Estados Unidos la victoria con mayor diferencia a favor de todas sus participaciones en el certamen de la categoría. Y este jueves, lograron otro hecho trascendente para los anales del rugby juvenil argentino: vencer por amplio margen, 62-40, a Irlanda, una potencia europea, subcampeona del Seis Naciones para jugadores menores de veinte años de la actual temporada.

Un éxito contundente que coloca al equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda al tope de la tabla de posiciones del grupo C. Sitio de privilegio compartido con Inglaterra, vencedor de Estados Unidos, 68-40, en la misma jornada. De esta manera, el próximo martes, a las 8.30, nuevamente en Tbilisi, los argentinos (10 unidades y +86 de diferencia de puntos) y los Ingleses (10 y +35) se disputarán, mano a mano, el único acceso a las semifinales en el último partido de la clasificación.

Golear a Estados Unidos (78-14) causó una grata impresión. Pero no fue un resultado sorpresivo, impensado, más allá de la alta cifra definitiva. En cambio, imponerse a Irlanda, metiéndole 62 puntos, como consecuencia de ocho tries (todos convertidos) y apenas dos penales, es llamativo además de gratificante. Irlanda es un rival de jerarquía, al que nuestro siguiente adversario superó por apenas siete tantos (34-27). Un equipo duro en el contacto, el de camiseta verde. De scrum firme y destacadas individualidades, al que Argentina minimizó. Redujo a una expresión menor en gran parte del encuentro. Y demostró su poderío de entrada nomás.

A los tres minutos marcó el primer try y dejó bien claro su propósito: llevárselo por delante: presionando y tackleando. Y con la pelota en su poder, atacar a fondo. Manejándola con prolijidad y velocidad. El wing Luciano Avaca se zambulló en el ingoal, cerca de la bandera derecha, al cabo de una exitosa acción combinada entre line y maul. A los cinco puntos, Federico Serpa le agregó los dos de la esquinada conversión, avisando así que tendría una tarde de puntería perfecta hacia los postes. El mendocino metió todo lo que tiró: ocho conversiones y dos penales.

Seis minutos más tarde los Pumitas volvieron a anotar. El apertura Serpa, apoyó la pelota debajo de los postes al cabo de un veloz contraataque iniciado en el campo propio. Esta acción fue, en cierto modo, la síntesis del partido. Allí se observaron dos características de decisiva gravitación en el trámite y en el score: la fortaleza en los tackles y la precisión de cirujano para contraatacar.

Es cierto que los irlandeses tuvieron serios problemas en el traslado manual, cometieron demasiados knock on. Pero la gran mayoría surgieron a partir de los tackles de los Pumitas. La vehemencia en el contacto les hacía perder el control de la pelota. Y luego, la rapidez de los forwards para llegar a esas situaciones y recuperar la posesión fue de enorme utilidad para los backs.

Una vez disponible la ovalada, la velocidad de los trescuartos, sagaces y escurridizos , explotó con alta eficacia los espacios y facturó cada vez que se le presentó la oportunidad. Además, Argentina supo sacar rédito del lapso en que los británicos jugaron con catorce por la tarjeta amarilla mostrada al wing Daniel Ryan, a la media hora de partido. Luciano Aviaca, Federico Serpa, Pedro Coll, Simón Pfister y Bautista Lescano y el ingresado Manuel Giannantonio, sobre el final, se dieron el gusto de incursionar por los angostos ingoals del Avchala Stadium.

Tras el descanso, reaccionó Irlanda, al mismo tiempo que Argentina bajó un poco la intensidad. La alta temperatura y el desgaste realizado influyeron en el juego de los albicelestes y hubo que abroquelarse y empezar a defender.

Los “cooling break”, también incorporados a este torneo, ofrecieron una leve tregua. Tras ella, la lucha continuó. Y el parate para tomar agua, no frenó el ímpetu de Irlanda. Comenzó a achicarse la ventaja y el 38-7 del inicio del complemento, se transformó en un 45-35, que ponía en riesgo la victoria, con un cuarto de hora por delante. Ahí volvió Argentina al partido. Sacudido por la sensación de peligro inminente, retomó la lucha . Refrescado por los cambios, se acomodó, e insistió con la receta que venía aplicando y que había perdido efectividad por falta de energía, más algunos penales no forzados. Lescano y Giannantonio firmaron con sus sellos otras dos veloces contras y se acabó el partido . Triunfo rutilante de los pumitas. Hace cinco días rompieron un récord contra Estados Unidos. Este jueves, escribieron una página histórica ante Irlanda. Y el martes que viene, irán por Inglaterra, para completar con total éxito la fase clasificatoria, pasar a la semi y mejorar el tercer puesto del año pasado en Italia.

Argentina: Simón Pfister; Bautista Lescano, Pedro Coll, Benjamín Ordiz Yujnovsky y Luciano Avaca; Federico Serpa Laporte y Juan Preumayr; Jerónimo Sorondo, Federico Torre y Tomás Dandé (capitán); Bautista Benavides y Joaquín Pascual Viale; Bautista Salinas Mallea, Manuel Cuneo Camargo y Benjamín Farías Cerioni.

Cambios: Segundo tiempo: 12 minutos, Fabrizio Cebrón por Farías Cerioni; 13, Nicolás Cambiasso por Cuneo Camargo; 16, Basilio Cañas por Sorondo y Ramón Fernández Miranda por Coll; 17, Valentino Reggiardo por Preumayr; 27, Manuel Giannantonio por Avaca; 34, Federico Narváez por Salinas Mallea, y 36, Felipe Hygonenq por Dande.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Irlanda: Noah Byrne; Charlie Molony, Jack Deegan, James O’Leary y Daniel Ryan; Tom Wood y Christopher Barrett; Alex Lautsou, Diarmaid O’Connell y Josh Neill; Donnacha McGuire y Joe Finn; Sam Bishti, Rian Handley y Max Doyle.

Cambios: Primer tiempo: 10 minutos, Charlie O’Shea por Wood. Segundo tiempo: 7 minutos: Duinn Maguire por Handley, Ben Blaney por Latsou y James O’Dwyer por Barrett; 14, Adam Cooper por Doyle, Black McClean por Bishti y Dylan Mc Neice por McGuire y Barrett por O´Dwyer, y 28, Robert Carney por O’Leary.

Primer tiempo: 3 minutos, gol de Serpa por try de Avaca (A); 9, gol de Serpa por try propio (A); 20, gol de O’Shea por try de Handley (I); 31, penal de Serpa (A); 34, gol de Serpa por try de Pfister (A), y 35, gol de Serpa por try de Dande (A).

Amonestado: 30 minutos, Daniel Ryan (I).

Resultado parcial: Argentina 31 vs. Irlanda 7.

Segundo tiempo: 5 minutos, gol de Serpa por try de Pfister (A); 9, gol de O’Shea por try propio (I); 12, gol de Serpa por try de Avaca (A); 14, gol de O’Shea por try de Jack Deegan (I); 19, gol de O’Shea por try de McClean (I); 26, gol de O’Shea por try propio (I); 31, penal de Serpa (A); 34, gol de Serpa por try de Lescano (A); 36, gol de Serpa por try de Giannantonio (A), y 39, try de Neill (I).

Amonestado: 7 minutos, Benjamín Ordiz Yujnovsky (A).

Resultado parcial: Argentina 31 vs. Irlanda 33.

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Fuente: La Nación