Los Pumas no tuvieron un buen sábado pero perdieron con Inglaterra en un final dramático: por centímetros no llegaron a un empate milagroso

No hubo magia ni suerte. Los Pumas usaron una camiseta que homenajeó a la selección de fútbol que ganó el Mundial de México 1986 , pero no lograron quebrar una racha de 17 derrotas consecutivas ante Inglaterra. No fue una más del montón, fue una caída en un contexto picante, con mucho roce, ánimos caldeados y siete tarjetas amarillas que grafican el tipo de partido que se jugó en Santiago del Estero.

En términos generales, la serie entre hemisferios volvió a quedar empatada y a Los Pumas le resta enfrentar en la segunda parte del Nations Championship -en noviembre- a Francia , Irlanda e Italia como visitantes. Antes, tendrán los test matches ante Australia y Sudáfrica en Argentina y allí Felipe Contepomi intentará consolidar una actuación más sólida de sus dirigidos, que cayeron en el debut del torneo ante Escocia, en Córdoba, ganaron en San Juan ante Gales y este sábado volvieron a caer ante Inglaterra, por 31-24, en un partido cambiante, con varios errores y jugadores pasados de rosca.

El final fue de película. Con el tiempo ya cumplido, pero la pelota todavía en juego y dos hombres de más por las tarjetas amarillas que dejaron a Inglaterra resistiendo con apenas 13 jugadores, Los Pumas estuvieron a centímetros de un empate milagroso. El desenlace quedó en manos del TMO y de una decisión que seguramente seguirá dando que hablar: ¿las imágenes alcanzan para determinar con semejante precisión los centímetros que impidieron convalidar el try de Bautista Delguy? En la cancha, Angus Gardner había dado señales de que el try era válido y se disponía a ordenar la conversión, hasta que fue convocado a revisar la acción. Quedó, además, otro interrogante: ¿correspondía sancionar un try penal por la infracción de Noah Caluori, que tomó del cuello al argentino cuando intentaba apoyar? Los jugadores, que suelen evitar las polémicas, también se fueron con esa duda.

Pero Los Pumas no perdieron por esa decisión. El desarrollo del partido dejó una sensación frustrante por momentos y esperanzadora por otros. El seleccionado sigue mostrando dos versiones muy distintas de sí mismo y, a la hora del análisis, resulta difícil saber cuál representa realmente su nivel.

Durante gran parte de la tarde, el equipo de Felipe Contepomi corrió siempre desde atrás, condicionado por un primer tiempo en el que Inglaterra fue mucho más eficaz. La Rosa aprovechó cada desajuste defensivo, encontró espacios con el juego al pie y castigó cada error argentino para construir una ventaja que parecía definitiva antes del descanso.

Sin embargo, el seleccionado argentino mostró una reacción que habla de su carácter. Apenas comenzado el complemento, el try de Mateo Carreras encendió la ilusión y, más tarde, el equipo supo aprovechar la indisciplina inglesa: Inglaterra llegó a jugar con apenas 13 hombres tras recibir dos tarjetas amarillas consecutivas. En ese tramo, Los Pumas recuperaron el protagonismo, se instalaron en campo rival y lograron acorralar al rival con paciencia y decisión.

Cuando parecía que el impulso podía cambiar la historia, el propio equipo argentino volvió a complicarse. Las amarillas a Joaquín Oviedo y Santiago Carreras diluyeron la ventaja numérica y, poco después, dejaron a Los Pumas en inferioridad, justo cuando más necesitaban sostener la presión. Inglaterra no desaprovechó ese momento de desconcierto y golpeó con el try de Immanuel Feyi-Waboso, que pareció liquidar el encuentro.

Pero el partido todavía guardaba un último capítulo. Con orgullo, Los Pumas fueron a buscar una remontada que parecía imposible. El try de Justo Piccardo, convertido rápidamente por Tomás Albornoz, dejó el marcador al alcance de una sola jugada y el equipo fue por la heroica en la última acción. Bautista Delguy llegó a apoyar al límite y desató el festejo argentino, pero la larga revisión del TMO anuló la conquista y terminó siendo determinante para el resultado.

Más allá del marcador, el encuentro expuso las dos caras de Los Pumas. Por un lado, las dificultades para sostener la disciplina y la eficacia durante los 80 minutos, aspectos que Inglaterra castigó con enorme contundencia. Por el otro, la resiliencia de un equipo que nunca dejó de competir y que estuvo a centímetros de protagonizar un empate memorable. Se terminó la primera parte del Nations Championship y Contepomi, seguramente, tendrá que ajustar más de una clavija de cara a lo que viene.

Los Pumas estuvieron al borde del empate, Bautista Delguy llegó con lo justo y aguantó la embestida y apoyó al límite. Después de varios minutos de deliberación, los árbitros entendieron que el jugador argentino apoyó el codo fuera de los límites y de esa manera, finalizó el encuentro.

Justo Piccardo logró apoyar y rapido Albornoz hizo la conversión para no perder tiempo. Sonó la chicharra y Los Pumas sueñan.

Ahora deja la cancha Emmanuel Iyogun y La Rosa intentará defender todo lo que pueda en los minutos que le restan al partido.

Gardner no se guardó las tarjetas y no titubea en sacarlas. El tercera línea yo no volverá a entrar y Los Pumas deben aprovecharlo.

Immanuel Feyi-Waboso se escapó como una flecha por la izquierda y fue imparable para apoyar con comodidad. Smith, falló a los palos.

Argentina pasó de la ventaja de 15 jugadores contra 13 a exactamente lo contrario. Una serie de errores tras un comienzo auspicioso vuelven a poner el equipo de Contepomi cuesta arriba.

En su primera incursión ofensiva en la segunda parte, el fullback consiguió el try y desdse una posición incómida, Smith hizó la conversión. El cordobés vio la tarjeta porque tocó la pelota para intentar, en vano, cortar el avance.

Los Pumas juegan con 14 tras una revisión en TMO de varios minutos por una toma en el suelo difícil de advertir. Inglaterra, ahora, también con 14 tras los 10 minutos de suspensión para Van Poortvliet.

Ahora Alex Coles interceptó antirreglamentariamente el pase de Albornoz a metros del ingoal. Por la misma infracción, ahora Inglaterra juega con 13 jugadores.

Jack Van Poortvliet cortó un pase con el brazo en un ataque argentino próximo a la línea de fondo. Tras la revisión, el árbitro lo amonestó y esperará 10 minutos afueras.

Ingresaron Boris Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías y Pablo Matera. Los Pumas juegan en campo de Inglaterra con una actitud decididamente distinta a la del primer tiempo.

Argentina salió decidida y se puso rápido en partido. Apoyó Mateo Carreras y Albornoz hizo la conversión.

Inglaterra controla cada intento ofensivo de Los Pumas y encuentra los espacios con claridad y lastima demasiado. Efectivos en la búsqueda con el pie, el equipo de Felipe Contepomi no puede interpretar su libreto y se ajusta a la propuesta de La Rosa.

Sin lograr imponer el juego ni las ideas planeadas, Argentina hace lo que puede. Albornoz intentó un drop desde muy lejos, que perdió altura aunque iba con buena dirección.

La Rosa empujó desde un scrum y logró apoyar su tercer try de la tarde en manos de Earl. Smith no falló en la conversión y amplian la ventaja. Otra vez hubo forcejeos entre los jugadores.

Con uno menos, el equipo argentino prefirió buscar los palos en lugar del line. Tomás Albornoz pegó un zurdazo al centro de la hache y aprovecha la oportunidad.

Minuto fatal para Los Pumas. Ben Earl consiguió apoyar y Smith esta vez no falló en la conversión, pero después de la jugada el árbitro pidió la revisión en pantalla y vio un cabezazo del tucumano a Freeman. En principio, el back esperará 10 minutos mientras hay revisión de bunker para evaluar la tarjeta roja.

Los dos equipos chocan y no pasan las 22 contrarias: el sacrificio físico es enorme. Mateo Carreras logró filtrarse pero la perdió antes de volverse peligroso.

El equipo argentino obliga a Inglaterra a extremar su defensa, pero no encuentra el espacio para filtrarse al ingoal

Inglaterra abrió el juego con el pie, Mateo Carreras no llegó y Tommy Freeman apoyó sin complicaciones. Fin Smith falló en la conversión, que pudo hacer recién después de un forcejo entre los jugadores y la advertencia del árbitro Angus Gardner. El partido está caliente.

Después de la silbatina en la canción patria de Inglaterra y el conocido "el que no salta es un inglés", el encargado de entonar el himno es Peteco Carabajal, con una sentida interpretación.

El equipo argentino sorprendió con la indumentaria: salió al compás de los Redonditos de Rivota y una casaca indéntica a la que el seleccionado argenitno de fútbol utilizó en el Mundial de México ante Inglaterra.

Las dos selecciones completaron la entrada en calor

Los Pumas se marcharon al vestuario, pero los ingleses dejaron en la cancha a cinco jugadores que continuan haciendo pasadas de velocidad. Con excepción de algunos silbidos, pasan desapercibidos en la previa.

El capitán de La Rosa, Jamie George, admitió que si reciben agresiones racistas o xenófobas por parte del público, podrían abandonar el partido. "Es algo que se está considerando, sí. No hay lugar para eso", dijo en la previa.

Sucede que cuando en 2025 Los Pumas recibieron a Inglaterra en San Juan, dos jugadores denunciaron haber sido insultados con expresiones racistas y la Federación de Rugby británica (RFU) presentó una queja formal que derivó en una investigación de World Rugby que no encontró responsables.

Por eso, la UAR advertirá desde las pantallas y el sistema de audio para sobre las consecuencias de actitudes de ese tipo y entregó a los espectadores un recordatorio con una leyenda concreta: "Se prohíbe el ingreso o permanencia de personas que incurran en conductas que afecten el normal desarrollo del evento, incluyendo manifestaciones o símbolos racistas, xenófobos, discriminatorios, de odio o que inciten a la violencia. El incumplimiento implicará la expulsión inmediata, la prohibición de ingreso a futuros eventos y la pérdida de todo derecho a reclamo o reembolso".

Asher Opoku-Fordjour se lesionó en el último entrenamiento y será reemplazado por George Kloska. El cambio fue anunciado a una hora del kick off y si bien el pilar llegó al estadio con la delegación lo mirará desde la platea con el resto de los jugadores no convocados.

Tras las victorias contra Inglaterra (45-21) y Escocia (42-28), los Springboks aplastaron a los Dragones Rojos en un encuentro que al cierre del primer tiempo ya le aseguraba a los locales el punto ofensivo extra. Sudáfrica, con 15 puntos de 15 posibles, está por delante de Nueva Zelanda a mitad de competición gracias a la diferencia de puntos anotados

Nueva Zelanda confirmó su gran momento al vencer con autoridad por 40-21 a Irlanda en Auckland y cerrar con puntaje ideal la primera mitad del Campeonato de Naciones. Los All Blacks , invictos desde hace 32 años en Eden Park, dominaron el partido de principio a fin y llegaron al descanso con una amplia ventaja de 28-7.

El equipo dirigido por Dave Rennie aprovechó los errores del XV del Trébol y apoyó seis tries para sumar su tercera victoria consecutiva con punto bonus. Irlanda descontó en el complemento con conquistas de Joe McCarthy y Hugo Keenan , pero los locales siempre mantuvieron el control del encuentro.

En Tokio, Francia también terminó la ventana con una goleada al superar 42-15 a Japón con seis tries. Los Bleus cerraron la gira por el hemisferio sur con dos triunfos (Australia y Japón) y una derrota frente a Nueva Zelanda. La segunda parte del Campeonato de Naciones se disputará en noviembre, con sede en Europa.

Que esto dure para siempre. 🇦🇷 ¡Vamos Argentina! 🫶 pic.twitter.com/WFXGukiKja

Henry Pollock desafió a los fanáticos con gestos desde el micro. El tercera línea hizo señas de silencio, sacó la lengua y burlas desde la calle. El joven de 21 años tiene antecedentes. LA NOTA COMPLETA

Juegan 23, alienta un país. 🇦🇷 ¡Todos juntos el sábado! 🏉 🏉 Nations Championship 🆚 Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 📅 18 de julio ⏰ 16:00 h 🏟️ Estadio Único Madre de Ciudades 🎟️ Conseguí tu entrada exclusivamente por Ticketek pic.twitter.com/ycXawx3CVl

La cercanía con el partido de semifinales del Mundial de fútbol y la bandera de los jugadores por Malvinas duplican la expectativa. Las provaciones de Pollock a hinchas argentinos en el Obelisco, le suben la temperatura al encuentro. Así, Los Pumas y La Rosa cerrarán en Santiago del Estero la primera etapa del Nations Championships con picante. LA NOTA COMPLETA

1. Ellis Genge, 2. Jamie George (c), 3. Joe Heyes, 4. Alex Coles, 5. George Martin, 6. Ollie Chessum, 7. Guy Pepper, 8. Ben Earl, 9. Jack van Poortvliet, 10. Fin Smith, 11. Immanuel Feyi-Waboso, 12. Seb Atkinson, 13. Henry Slade, 14. Tommy Freeman, 15. Marcus Smith.

Suplentes: 16. Luke Cowan-Dickie, 17. Emmanuel Iyogun, 18. Asher Opoku-Fordjour, 19. Tom Curry, 20. Henry Pollock, 21. Ben Spencer, 22. Benhard Janse van Rensburg, 23. Noah Caluori.

1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Pedro Delgado, 19. Efraín Elías, 20. Pablo Matera, 21. Joaquín Moro, 22. Simón Benítez Cruz, 23. Lucio Cinti.

El evento se podrá ver en vivo en la Argentina a través de ESPN 2:

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN Extra a través de Telecentro Play, D Go y Cablevisión Flow.

Fuente: Clarín