Los personajes secundarios del caso AFA que podrían volverse detonantes

El jueves que viene deberá presentarse a declarar ante la Justicia norteamericana un grupo de personas ligadas a la AFA , en el marco de la causa que se abrió en suelo norteamericano contra la entidad que lidera Claudio “Chiqui” Tapia .

Se desconoce, por el momento, quiénes y cuántos son , pero deberán comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Florida para aportar toda la información disponible que tengan respecto a TourProdEnter, la sociedad ligada a Javier Faroni que actúa como agente comercial de la AFA y recolecta sus ingresos por el mundo.

El FBI analiza el desvío de cientos de millones de dólares de los sponsors de la AFA hacia cuentas sospechadas de encubrir a sus verdaderos beneficiarios.

Pese a que no trascendieron las citaciones de la justicia de Florida, distintos nombres podrían haber sido elegidos por los fiscales del caso para ampliar la información sobre TourProdEnter : Juan Pablo Beacon , que supo ser un hombre de extrema confianza del tesorero Pablo Toviggino ; Leandro Petersen , máximo responsable del área de Comercialización y Marketing de la AFA; Diego Adrián Lucero , vinculado al entramado societario relacionado con la entidad; y Erica Gillette , titular formal de TourProdEnter y esposa de Javier Faroni.

Son actores secundarios de la trama que, pero que podrían aportar información valiosa para la pesquisa en los Estados Unidos.

Abogado e hijo de un histórico dirigente del fútbol del interior, supo integrar el círculo chico de la AFA como mano derecha del tesorero Pablo Toviggino, pero la relación se quebró y ambos quedaron enemistados.

Formó parte del entramado de sociedades ligadas a la quinta de Pilar que se investiga en la Justicia local y fue presidente ejecutivo del Consejo Federal, que controla la relación con cientos de ligas y miles de clubes del interior.

Desde hace tiempo circula la versión de que tendría en su poder un pendrive cargado con información explosiva para la AFA, que podría comprometer también a miembros de la Justicia federal.

Por todo eso y porque conoce la trastienda operativa de la estructura que comanda Tapia, su testimonio podría ser clave para los tres fiscales que llevan la causa en Estados Unidos.

Tiene un perfil más técnico, pero su cargo lo pone bajo la lupa: como jefe del departamento de Marketing de la entidad fue el arquitecto de la expansión en los negocios comerciales de la marca AFA por el mundo. Llegó allí, cuenta, reclutado por una empresa de recursos humanos que estuvo a cargo de la búsqueda. Antes se había desempeñado en IBM y Mercado Libre.

Las empresas que trabaron relaciones comerciales con la AFA se manejaron con Toviggino y Beacon, pero también con Petersen, tal como contó un equipo de periodistas de LA NACION en enero.

Como la investigación en Estados Unidos mira de cerca los movimientos millonarios que hubo en ese país entre la AFA y presuntas empresas “fantasmas” a partir del contrato comercial con TourProdEnter LLC , su testimonio podría ser determinante.

Lo alcanza la sospecha de ser uno de los presuntos testaferros vinculados con la compra de la fastuosa mansión de Villa Rosa, Pilar. Junto con Luciano Pantano , titular formal del terreno, constituyó Central Park Drinks, el primer nombre de la firma dueña de la quinta, que recibió dinero directamente de la AFA. En 2022, Lucero renunció como gerente y cedió sus cuotas a la jubilada Ana Conte, la dueña actual junto a Pantano.

Lucero también fue socio de Malte, una de las sociedades vinculadas con la quinta, y empleado de Servicios Lindor, ligada a Mauro Javier Paz , vinculado formalmente con la estructura de la AFA. Es decir que forma parte de la intrincada malla societaria ligada a la AFA.

Es la esposa de Javier Faroni y quien aparece formalmente al frente de TourProdEnter, la sociedad que administró al menos US$260 millones provenientes de los negocios internacionales de la AFA. En diciembre de 2021 presentó la oferta para que la firma se convirtiera en agente comercial de la entidad en el exterior, meses después de su creación en Florida.

Gillette figura como administradora y controlante legal de la empresa y aparece en los registros bancarios autorizando transferencias millonarias desde sus cuentas. Según reveló LA NACION , también utilizó junto con Faroni tarjetas corporativas de TourProdEnter para afrontar más de US$200.000 en viajes, hoteles y consumos personales. Es, desde ya, una de las personas que más información podría aportar sobre el destino de los fondos recaudados para la AFA.

Fuente: La Nación