Clima extremo: extienden tres días las vacaciones de invierno en una provincia patagónica

El clima extremo que afecta a la Patagonia se sentirá también en las aulas. Aunque formalmente este viernes 24 de julio finalizaban las vacaciones invernales en Santa Cruz, las autoridades provinciales anunciaron que se extenderá el receso hasta el jueves 30 de este mes .

Así lo anunció el Consejo Provincial de Educación en un comunicado oficial enviado a todas las instituciones formativas, tanto de gestión pública como de gestión privada. “La decisión fue adoptada a partir del informe elaborado por la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares y familias ”, se indicó.

Si bien durante los tres primeros días de la próxima semana “permanecerán suspendidas las clases para los alumnos, el trabajo docente se desarrollará de manera virtual, garantizando la labor pedagógica institucional en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial", amplió el Consejo de Educación santacruceño.

Se argumentó que en esos tres días, “ se fortalecerán las instancias de trabajo entre equipos directivos, supervisores y docentes" y “la modalidad virtual también permitirá avanzar en acciones destinadas a consolidar las propuestas pedagógicas de cada institución, en consonancia con las políticas públicas que impulsa el Consejo Provincial de Educación para fortalecer la calidad educativa en Santa Cruz” .

Al igual que buena parte de la Patagonia, Santa Cruz vive temperaturas extremas en esta semana. Incluso con marcas térmicas más frías que en la Antártida. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para la región Comandante Luis Piedra Buena , que integran las mesetas de de Corpen Aike, de Güer Aike y de Lago Argentino. Entre esta noche y mañana por la mañana “ el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad ”, comunicó el SMN. Y amplió: “Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas”.

El alerta naranja también rige para Río Grande, en Tierra del Fuego , y para el área de Cordillera Neuquén Centro que conforman Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé. En esa región, el SMN pronostica “lluvias persistentes con valores de precipitación cumulada entre10 y 20 milímetros”.

El gobierno santacruceño justificó la decisión de suspender las clases por tres días para “ preservar la integridad de toda la comunidad educativa ” y asegurar “el fortalecimiento de las propuestas educativas institucionales en el marco de los lineamientos provinciales”.

El receso escolar de Santa Cruz había sido pautado oficialmente entre el 13 y el 24 de este mes . Este mismo período fue compartido con Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán. Por ahora, solo Santa Cruz extendió tres días las vacaciones por razones climáticas.

Fuente: La Nación