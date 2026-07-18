Los mejores memes de Francia vs. Inglaterra: Mbappé hizo un doblete y revive a su equipo

La selección francesa se enfrenta a Inglaterra este sábado desde las 18 horas por el tercer puesto del Mundial. Tras sus respectivas derrotas ante España y la Argentina, los equipos buscarán cerrar su participación en esta Copa del Mundo de la mejor manera posible.

Ninguno de los dos quería jugar este partido, pero sendas derrotas en las semifinales modificaron sus respectivos planes y tendrán que competir para saber quién se sube al podio . La última vez que ambos países se enfrentaron fue en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 con triunfo para Francia 2 a 1 con goles de Aurélien Tchoumeni y Olivier Giroud.

Tras empezar 4-0 a favor de los ingleses en solo el primer tiempo, rápidamente Francia y Mbappé quedaron en el foco de los memes de los usuarios en X. Sin embargo, con el 4-3 para recuperarse -y un doblete de Kylian -, las reacciones pasaron a ser otras.

Mbappé cuando recordó que su novia andaba viendo el partido: pic.twitter.com/dd2nfDILiz

MBAPPE GOAL FOR FRANCE. HE’S GOING FOR THE GOLDEN BOOT AND MESSI’S RECORD pic.twitter.com/fBAGb24zIq

Mbappe after scrolling through twitter during halftime pic.twitter.com/uqw6I0sPFH

Gol de Mbappe y es goleador del Mundial pic.twitter.com/NXFZU6gAdw

Cómo que los Franceses se comen 4 goles en el primer tiempo? pic.twitter.com/sSjPg6EJHp

Los franceses cuando les dijeron que tenían que pelear el tercer puesto por el honor: pic.twitter.com/VtOXF2sK9O

inglaterra le está ganando 4 a 0 a francia y solo están en el primer tiempo pic.twitter.com/gthU5UbgMr

Los defensores de Francia cuando ataca Inglaterra en el partido por el tercer puesto pic.twitter.com/hSn53gGLs8

francia, la selección a la que todos le teniamos miedo se está comiendo 4 en el primer tiempo contra los suplentes de inglaterra pic.twitter.com/jwyYpjj3RG

Mbappe vs England pic.twitter.com/NRlIBGPRXo

Mbappe viendo que nadie lo quiere ayudar a romper el récord de messi pic.twitter.com/ey3W7jVntX

la defensa de francia cuando inglaterra ataca pic.twitter.com/MJLgzExZOJ

Los suplentes de Inglaterra están humillando a la todopoderosa Francia de Mbappé. pic.twitter.com/IM1y0PfBGT

General Mbappe when they ask him to come out for second half pic.twitter.com/FPDrt2y7R3

Mbappe: al menos ya acabo este mundial ya no se burlaran los paraguayos Nosotros los paraguayos festejando cada gol que esta metiendo Inglaterra: pic.twitter.com/52quQuaQPH

*Todos los jugadores de Francia y Inglaterra jugando desmotivados* Mientras tanto Mbappé: pic.twitter.com/45bpNRSCPI

Mbappé jugando el partido de tercer puesto del Mundial pic.twitter.com/IguUq6JJ0Z https://t.co/WV3xEQjDJp

yendo a la panadería para después armar el mate y ver francia inglaterra pic.twitter.com/hjMuO2Qsov

Yo como Henderson evite que Mbappe meta gol pic.twitter.com/PuaO1nkhyR

Inglaterra y Francia el sábado en el partido por el 3 lugar pic.twitter.com/S61Rdi8I5d

El sábado Francia vs Inglaterra. pic.twitter.com/Thj7NFl5wE

Inglaterra y Francia van a jugar por el 3er puesto pic.twitter.com/3pjc39cgI2

A nadie le importa el partido del 3er puesto. Nosotros desde las 12 viendo la previa Francia - Inglaterra pic.twitter.com/2lJBGVxGDe

y ahora que inglaterra le gane a francia el partido de 3er puesto pic.twitter.com/6gZods0q2x

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Fuente: La Nación