Los goles de Noruega vs. Inglaterra, por los cuartos de final del Mundial

Noruega e Inglaterra disputan en Miami su partido de cuartos de final del Mundial. El ganador se cruzará en semifinales con el vencedor del último duelo de esta ronda, que disputarán Argentina y Suiza en la noche del viernes.

Andreas Schjelderup , con un zurdazo cruzado que entró junto a un poste, le dio continuidad a la buena impresión que Noruega viene causando en el Mundial. El delantero de Benfica aprovechó que el inglés Konsa, lateral improvisado por la suspensión de Quansah, se paró para evitar un enganche hacia adentro y descuidó el remate por afuera. Noruega se puso en ventaja a los 36 minutos del primer tiempo en el partido por los cuartos de final que se disputa en el Hard Rock Stadium, de Miami.

¡TREMENDO GOLAZO! Espectacular remate de Schjelderup para que Noruega se ponga 1-0 ante Inglaterra en cuartos de final. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá nuestros partidos de la #FIFAWorldCup por el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/qVPGN429II

Inglaterra llegó al empate a los 46 minutos de la primera etapa con una de las individualidades que levantó el nivel en los últimos partidos: Jude Bellingham. El media-punta de Real Madrid recibió en la entrada al área grande una asistencia de Gordon y, tras una conducción con la derecha que le permitió dejar atrás a dos rivales, definió con un remate de zurda cruzado. Fue el quinto gol de Bellingham en el Mundial.

¡LO EMPATÓ INGLATERRA! Golazo de Jude Bellingham para el 1-1 ante Noruega. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá nuestros partidos de la #FIFAWorldCup por el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/f0TmF4cQON

El VAR entró en acción a los 12 minutos del segundo período al no convalidar un gol de Noruega por un empujón de Erling Haaland a Elliot Anderson, tras un córner. Mientras el delantero de Manchester City cometía la infracción, la jugada derivó en una atajada de Pickford y la posterior definición de Heggem . El árbitro Clément Turpin, advertido por el VAR, revisó la jugada en el monitor y cobró infracción a favor de Inglaterra.

¡A NORUEGA LE ANULARON EL SEGUNDO! A los 57', Heggem anotó tras un córner, pero el gol fue anulado a instancias de VAR por una falta previa. pic.twitter.com/kp215umgqk

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Fuente: La Nación