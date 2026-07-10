Los expertos coinciden: no siempre hay que tirar el aceite de cocina usado, estas son 25 formas de reciclarlo

El aceite de cocina usado suele terminar en la basura una vez que deja de servir para cocinar. Sin embargo, especialistas en reciclaje y gestión de residuos explican que, antes de desecharlo, puede aprovecharse de distintas maneras que ayudan a reducir el impacto ambiental y a darle una segunda vida.

Uno de los errores más frecuentes es tirarlo por la pileta o el inodoro . Esta práctica puede obstruir las cañerías, afectar las redes cloacales y contaminar cursos de agua, ya que un solo litro de aceite puede perjudicar miles de litros de agua.

Por eso, la recomendación es dejarlo enfriar, colocarlo en un recipiente bien cerrado y, según su estado, reutilizarlo para algunos usos domésticos o llevarlo a un punto de recolección para su reciclaje.

Siempre que sea aceite vegetal y no esté mezclado con otros residuos, puede reutilizarse de diferentes maneras:

Además de no tirarlo por el desagüe, los especialistas recomiendan evitar otras prácticas que pueden resultar perjudiciales:

Fuente: TN