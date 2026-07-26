Los desgarradores mensajes para despedir a las jóvenes que murieron en un choque en la Ruta 9 en Santiago del Estero

La ciudad santiagueña de Loreto afronta días de profunda conmoción por la muerte de Ailén Dahiana Pinto, de 19 años, y Dalma Herrera, de 18, durante un accidente ocurrido en la madrugada del sábado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Árraga.

Entre los mensajes publicados en la redes sociales está el de la Municipalidad de Loreto, que manifestó su apoyo a las familias y elevó una oración por el descanso eterno de las víctimas.

A esos mensajes se sumó la comunidad educativa del Colegio Virgen de Loreto, donde Pinto había cursado sus estudios. Desde la institución recordaron a la joven con un mensaje de despedida y acompañaron a su familia y amigos.

“Con profundo pesar, la comunidad educativa del Colegio Virgen de Loreto expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de nuestra exalumna. Acompañamos con afecto a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma y deseando que encuentren consuelo y fortaleza. Que descanse en paz ”, escribieron en sus redes.

El accidente ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando, por causas que todavía son materia de investigación, el auto en el que viajaban impactó contra un árbol en inmediaciones de Árraga, sobre la Ruta Nacional 9.

Como consecuencia del choque, las chicas murieron en el lugar. Otros dos jóvenes que sobrevivieron al accidente fueron trasladados al Hospital Regional de Santiago del Estero, donde permanecen internados con diagnóstico de traumatismo encéfalocraneano con pérdida de conocimiento y múltiples lesiones . Son Lautaro Antonio Castaño , de 19 años, y Raúl Ignacio Farías , de 20.

El caso quedó en manos de la fiscal Fernanda Vittar , quien ordenó la intervención del área de Criminalística para la realización de pericias en el lugar y así poder reconstruir la mecánica del hecho.

Fuente: TN