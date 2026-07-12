“Lo maté porque era él o yo”: a ocho años del brutal crimen por el que “Pity” Álvarez finalmente irá a juicio

Este domingo se cumplen ocho años del crimen de Cristian Maximiliano Díaz, conocido como “Gringo”, por el que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Cristian “Pity” Álvarez Congiu, será finalmente juzgado a partir del 10 de agosto , dos días después del recital que dará en Tucumán.

En la madrugada del 12 de julio de 2018 Alvarez Congiu discutió con Díaz y le gatilló cuatro veces . Ambos se conocían del barrio Samoré, en Villa Lugano, donde la víctima volvía a ver a su hija mayor.

Según la acusación, esa discusión fue porque el “Gringo” le recriminó a "Pity" andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila.

Los testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó pegarle al músico, pero éste extrajo una pistola calibre .25 y efectuó un primer tiro que impactó en la cara de la víctima. Luego lo remató de otros tres impactos.

Mientras Díaz quedó tirado muerto en uno de los pasillos frente a la torre 12, Álvarez Congiu escapó con su pareja a bordo de un Volkswagen Polo. Antes de terminar en el boliche Pinar de Rocha de Ramos Mejía, el cantante descartó el arma homicida en una alcantarilla de la colectora de la autopista Ricchieri.

Álvarez Congiu estuvo casi un día prófugo hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, donde se presentó con su abogado Sebastián Queijeiro.

"Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo” , le dijo a la prensa, antes de quedar detenido. Estaba vestido con una gorra de lana, lentes de sol blancos y una bolsa de papel madera.

Pasó casi tres años detenido en el penal de Ezeiza, en PRISMA, el sector de pacientes psiquiátricos , y luego fue beneficiado con la prisión domiciliaria en instituciones médicas y después con tratamiento ambulatorio, hasta que le dieron el alta y terminó en libertad.

La causa contra el músico se encontraba suspendida desde el 7 de marzo de 2023. En aquel momento, la Justicia consideró que Álvarez Congiu no se encontraba en condiciones psíquicas de afrontar el juicio , basándose en el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación.

“Si durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, el tribunal suspenderá la tramitación de la causa y, si su estado lo tornare peligroso para sí o para los terceros, ordenará la internación de aquél en un establecimiento adecuado, cuyo director le informará trimestralmente sobre el estado del enfermo. La suspensión del trámite del proceso impedirá la declaración indagatoria o el juicio, según el momento que se ordene, sin perjuicio de que se averigüe el hecho o se prosiga aquél contra los demás imputados” , indica ese artículo.

En 2024 fue trasladado a un centro terapéutico en Tortuguitas. En ese lugar se filtraron imágenes del músico tocando la guitarra y cantando para los otros pacientes y sus familias.

Pero en noviembre del 2025 “Pity” anunció en redes sociales que regresaba oficialmente a los escenarios. La cita iba a ser el 20 de diciembre en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

Allí se reunieron más de 40 mil personas en la primera presentación del músico tras el homicidio de Díaz. Luego vino otra fecha en Rosario, el 9 de mayo de este año.

El próximo recital del “Rey sin corona” del rock nacional será el 8 de agosto en Tucumán , dos días antes del inicio del juicio que lo tiene como único imputado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Es que el fiscal Sandro Abraldes pidió que el músico se siente, finalmente, frente a los jueces Gustavo Goerner, Juan M. Ramos Padilla y Hugo Navarro del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29.

Para el fiscal existe una "disonancia" entre los argumentos de la defensa, que advierten en Álvarez Congiu una incapacidad para sobrellevar un juicio o enfrentar un proceso.

Para Abraldes, el concierto multitudinario que brindó en diciembre de 2025 en Córdoba fue determinante ya que el músico exhibió durante tres horas “una coordinación cognitiva sostenida , la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja”, lo que pondría en evidencia una contradicción entre “las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional”.

“Del mismo modo en que Cristian Álvarez Congiu debió organizar su esquema de actividades diarias para trasladarse a la provincia de Córdoba, ensayar, probar sonido y brindar un recital... deberá también organizar su esquema de actividades para enfrentar el desarrollo del debate oral ", sostuvo la fiscalía.

En los últimos estudios que se solicitaron, según los informes oficiales, el imputado presentaba un "trastorno cognitivo leve multidominio" y antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, poseía una "reserva cognitiva" suficiente para comprender los actos del proceso y administrar sus derechos.

Por su parte, la defensa oficial de Álvarez se opuso firmemente a la reapertura del proceso. Sus peritos argumentaron que el músico padece un "trastorno neurocognitivo mayor de grado leve" y que su desempeño conductual a lo largo de un debate oral es impredecible, calificando la situación como una "hipótesis de inestabilidad futura".

Finalmente, los jueces dieron lugar al pedido del fiscal Abraldes y dispusieron que el debate comience el 10 de agosto en los tribunales de la calle Paraguay 1536.

El debate continuará el 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, extendiéndose hasta septiembre con fechas programadas para el 2, 7, 9 y 14.

Uno de los argumentos clave que utilizó el juez Goerner para reanudar el trámite fue la actividad pública del propio músico.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín