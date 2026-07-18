Lo acusan de matar tiros a una pareja y desde la cárcel se burla por redes sociales de la madre de una de las víctimas

Eduar Jesús Belmonte Marrero (34) está preso. En junio de 2027 será juzgado por el doble homicidio de Florencia Cuenca (31) y Jhony Peralta (28) . Les disparó 17 veces, los despertó a los tiros mientras dormían. Lo detuvieron poco después del ataque pero, desde la cárcel, hostiga a la mamá de la joven asesinada.

“Eduar era familia para nosotros. Le festejábamos los cumpleaños, lo invitábamos a todo. Y mató a mi hija, que no sabés cómo fue criada, con el cuidado y el amor que yo le tuve”, lamenta Flavia Kupperman (52), la mamá de Florencia.

Flavia lloró y rezó, cuidó y después lloró de nuevo. Su hija pasó dos meses en terapia intensiva y después murió . Herida como estaba llegó a señalar a Eduar como el tirador. Flavia fingió pedirle ayuda, fingió no saber quién, cómo ni por qué para que no escapara. Nunca entendió quién lo ayudó con ropa y dinero después de llegar bañado en sangre pidiendo ayuda para salir del país. No pudo y fue detenido.

Desde entonces está en la cárcel, pero el dolor no termina. Flavia no pudo acceder a un patrocinio legal gratuito porque al inicio del expediente pudo pagarle a un abogado que -dice- la “estafó”. Supo ahora que fijaron fecha para el juicio y que el 21 de junio de 2027 volverá a verlo frente a frente cuando un jurado popular defina si es culpable o inocente.

Pero, además del dolor que le representa extrañar a su hija, Flavia tuvo que soportar el hostigamiento de Belmonte Marrero que tuvo acceso a varios teléfonos celulares en la cárcel desde los que se ocupó de espiarla y agredirla.

Primero, cuenta Flavia, usó su cuenta de TikTok , la misma que usaba para mandarle memes o videos graciosos cuando era “uno más de la familia”. Intentó inventar una historia en la que es inocente y falsamente acusado por el crimen, fingiendo que no es él quien aparece en los videos de las cámaras de seguridad.

“La primera vez me escribe uno de los hermanos de Jhonny y me manda la captura de pantalla, Me descompuse, mi marido tuvo que llamar a la ambulancia. Pensé que era un infarto y fue un ataque de pánico. Fue una semana antes del 20 de junio, él sabe perfectamente que ese día cumple años mi otra hija. Escribió ‘soy el ganador’ en TikTok. Después, ‘Soy el inolvidable’ con emojis de la corona de un rey y un féretro al lado . Me desbloqueó para que yo vea eso”; recordó sobre los primeros posteos.

Y agregó: "Pero el detenido no solo publicaba cosas en su cuenta, sino que empezó a poner like a videos y posteos de familiares y amigos de Johnny, la otra víctima, para que sepamos que era él. Yo casi me muero. Un día antes del cumpleaños de mi hija me miró un estado de Facebook , era una foto de mis dos hijas y ahí me agarró una crisis terrible”.

El primer impacto la desbordó emocionalmente y, como empezaron a bloquearlo, él insistió creando perfiles falsos. “Él miraba los videos en los que yo hablaba de mi hija, del caso, y se burlaba . Después veo que me empiezan a decir cosas de mi hija y yo respondo. ‘Ya sé que sos el asesino de Florencia’, ahí la gente se solidarizó conmigo y él se burlaba de mi dolor”, recordó la mujer.

Flavia creó una petición en la plataforma Change.org para pedir que las personas en situación de encierro no tengan acceso a dispositivos móviles que les permitan “seguir haciendo daño, fuera o dentro de prisión”. Ya acumulan más de 20 mil firmas y le permitió viralizar su denuncia.

Luego de la difusión del caso, la fiscalía N°4 de Morón inició un procedimiento de oficio y ordenó el allanamiento de la celda en la que está alojado Belmonte Marrero y encontraron un celular que no podía tener.

"Con esto, lo único que me va a hacer es darme calma por un tiempo, sabiendo que en algún momento tengo que ir nuevamente a remover todo, contar todo”, aseguró Flavia después de declarar tres horas en los tribunales.

Todo empezó la madrugada del 1 de diciembre de 2024 en un dúplex de Ciudad Jardín, en Tres de Febrero. Eduar Belmonte Marrero perseguía a Florencia y tenía “una obsesión con ella” tras una breve relación que no funcionó.

Flavia recuerda que era como “un sobrino más”, que lo invitaba a las reuniones familiares y que “él estaba para todo”. Cuando lo conocieron, Florencia estaba en pareja y después de separarse, tuvo un vínculo corto con Eduar. Cuando ella lo terminó, él empezó a seguirla.

La llamaba, la esperaba en la puerta de su casa y le cuestionaba si llegaba a horarios diferentes a los que acostumbraba. Le enviaba comida o flores para asegurarse de que esté en su casa o en su trabajo, mientras ella estudiaba o iba a la oficina.

Algo así pasó la noche del crimen. Florencia citó a una amiga y a su hermana Celeste para presentarle a Jhonny Peralta, su nuevo novio. La amiga se fue y ellos se fueron a dormir, Los despertó Belmonte Marrero a los tiros. Nueve balazos impactaron en el cuerpo de Jhonny que se murió en el acto. Florencia recibió seis tiros, pero sobrevivió durante dos meses.

La mujer fingió que estaba muerta para que el asesino se fuera y llegó a decirle a la Policía quién le había disparado. Ella misma marcó el 911 hasta que llegó la ayuda.

Durante su internación, confirmó que estaba embarazada de pocas semanas y llegaron a tomarle declaración. "Eduar me quiso matar" , dijo. Murió el 4 de febrero de 2025.

Por su parte, el acusado fue capturado en la terminal de Retiro cuando intentaba viajar hacia Venezuela, donde ya contaba con antecedentes por homicidio y una fuga previa de un recinto penitenciario.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín