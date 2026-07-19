Llevar una almendra envuelta en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan

De acuerdo con las creencias del Feng Shui , la antigua filosofía china, existen objetos y elementos que influyen en las energías de una persona y que podrían afectarlas tanto de forma negativa como positiva.

Para las prácticas de esta filosofía, los objetos naturales que se llevan a diario ocupan un lugar importante, ya que funcionan como canales de energía en contacto constante con quien los usa. Uno de ellos es la almendra , un fruto que simboliza el crecimiento, la vitalidad y la prosperidad gracias a su semilla, asociada con el potencial y los nuevos comienzos.

A la almendra se le atribuyen diversas propiedades relacionadas con la abundancia , la protección y el equilibrio energético cuando se la utiliza de una manera específica, aunque se deben seguir ciertos pasos y cuidados para que surta efecto en la vida cotidiana.

Para potenciar la energía positiva y aprovechar todos los beneficios de este ritual, se deben tener en cuenta ciertas características y, sobre todo, la forma en que se guarda la almendra:

Aunque el Feng Shui nació en China y la almendra no forma parte de sus símbolos tradicionales más conocidos, con el paso del tiempo comenzó a incorporarse en algunas prácticas por el significado que distintas culturas le atribuyen. Al tratarse de una semilla, representa el nacimiento de nuevas oportunidades, el desarrollo personal y la capacidad de crecer incluso en contextos difíciles.

Además, su forma alargada y su interior nutritivo se asocian con la abundancia, la energía y el cuidado de los recursos, conceptos que también están presentes en los principios del Feng Shui. Por ese motivo, algunas personas la utilizan como un amuleto para acompañar objetivos personales, atraer prosperidad y reforzar la sensación de estabilidad.

Fuente: TN