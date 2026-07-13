Las seis claves de la reforma del Banco Central que Milei explicó a sus legisladores

La reforma a la carta orgánica del Banco Central que explicó este lunes Javier Milei en Casa Rosada se estructura sobre los cinco ejes principales, según el propio Presidente detalló a los diputados y senadores de La Libertad Avanza.

En primer término, establece que la única función del Banco Central será preservar el valor de la moneda . Ese será su único objeto y mandato. Además, la iniciativa alentada por la administración libertaria prohíbe el financiamiento del Tesoro Nacional y la creación de Letras Intransferibles del Tesoro.

El proyecto, asimismo, busca fortalecer el esquema de gobernanza de la entidad , incorporando mecanismos institucionales que otorguen mayor estabilidad a sus autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio.

También pretende restringir la distribución de utilidades del Banco Central , salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación.

Por último, el proyecto intenta endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria.

En el marco de la reunión en Casa Rosada, que se extendió por más de dos horas, Milei se explayó sobre la iniciativa, que busca reformar la Carta Orgánica del BCRA y dejar atrás un esquema que, según sostuvo, "lleva 91 años de estafa a los argentinos". Además, señaló que el proyecto también procura revertir los cambios introducidos en la última reforma de la Carta Orgánica impulsada durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central.

Fuente: Clarín