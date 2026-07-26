Las insólitas “habitaciones” que tiene el hotel reconocido como uno de los mejores del mundo

En un mercado turístico cada vez más competitivo, en donde los lujos , la comodidad y sencillez son características exclusivas, un hotel sudamericano logró destacar por encima de miles de establecimientos alrededor del mundo .

Gracias a las valoraciones y experiencias compartidas por viajeros internacionales, alcanzó un reconocimiento que lo coloca entre los destinos más exclusivos para quienes buscan descanso, lujo y servicios de primer nivel.

La plataforma Tripadvisor lo distinguió en los Travelers’ Choice Best of the Best 2026 como el mejor hotel de Sudamérica y el segundo mejor alojamiento “all inclusive” del planeta.

Se trata de Patagonia Camp, un exclusivo alojamiento situado en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, Chile, que ha sido reconocido como el mejor de Sudamérica y el segundo mejor del mundo.

Asimismo, la plataforma lo describe como un refugio singular que lleva la experiencia del glamping a un nivel superior, en medio de un entorno natural que supera las 34 mil hectáreas de bosque nativo .

Ubicado a orillas del lago Toro, este campamento de lujo destaca por sus yurtas totalmente equipadas, que cuentan con calefacción, baño privado e inodoro .

Se trata de viviendas de forma circular, utilizadas desde hace siglos por los pueblos nómadas de Asia Central, especialmente en Mongolia, Kazajistán y Kirguistán.

También tienen una terraza e incluyen una cúpula transparente para observar las estrellas desde la cama . Algunas unidades tienen jacuzzi privado al aire libre con vistas panorámicas al lago y al bosque.

Durante la estadía, los visitantes pueden acceder a una propuesta gastronómica variada con vinos, cócteles y barra libre, además de actividades al aire libre como senderismo, pesca y kayak, todas guiadas por expertos naturalistas, según detalla la propia plataforma.

Detrás de este logro se encuentra una combinación de atención personalizada, instalaciones de alta calidad y una propuesta integral que ha conquistado a visitantes de distintos países.

Las opiniones positivas acumuladas durante el último año fueron determinantes para que el establecimiento escalara posiciones y se ubicara entre los favoritos de la comunidad viajera global.

Un dato no menor es que no se admiten niños menores de 10 años, creando un ambiente de tranquilidad y privacidad. Razón por la cual es un destino perfecto para parejas o grupos de adultos que buscan desconexión y paz.

“El establecimiento figura por sexto año consecutivo en el ranking Travelers’ Choice Best of the Best, pasando del puesto 19 al segundo lugar mundial entre 2025 y 2026″, resalta Mariana Ramírez, gerente general de Patagonia Camp.

Fuente: La Nación