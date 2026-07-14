Lamine Yamal, figura de España: “No tuve la mejor infancia, pero mi madre hacía que no viera nada malo”

Lamine Yamal se convirtió en una de las figuras más importantes del fútbol mundial antes de cumplir los 20 años . Sin embargo, detrás de los goles, los récords y su protagonismo en la Selección de España existe una historia familiar marcada por el esfuerzo y las dificultades.

El futbolista creció en Rocafonda , un barrio de Mataró, Cataluña, que todavía ocupa un lugar central en su identidad. Allí atravesó una infancia que no siempre fue sencilla, aunque su madre, Sheila Ebana , intentó mantenerlo alejado de las preocupaciones que afectaban a la familia.

Durante una entrevista con DAZN , el jugador del Barcelona de España recordó sus primeros años y reconoció que, pese a las complicaciones, conserva una imagen positiva de aquella etapa.

“Tengo un buen recuerdo de mi infancia. No tuve la mejor infancia del mundo, pero mi madre hacía que no viera nada malo”, expresó el joven.

Yamal recordó el esfuerzo que hizo Sheila Ebana para evitar que los problemas económicos y personales condicionaran la manera en la que su hijo observaba el mundo mientras crecía.

“Siempre le digo a mi madre que le agradezco mucho porque, tan difícil como lo tenía ella, hizo que yo viera todo lo bueno” , agregó Lamine.

Sheila Ebana nació en Guinea Ecuatorial y tuvo que afrontar numerosas dificultades mientras criaba al futbolista y trataba de ofrecerle un entorno estable. De esta forma, se convirtió en una de las personas más importantes de su vida personal y profesional.

El delantero se refirió públicamente a ella como “mi primer gran amor” , una definición que refleja la cercanía y el reconocimiento por los sacrificios que realizó durante su infancia.

Además de sus padres, Lamine mantiene un vínculo cercano con su hermano menor y con su abuela paterna, Fátima . Según contó, ella suele darle dos recomendaciones: evitar la ropa negra y recordar siempre la importancia de sonreír y cuidar a sus padres.

Ese entorno familiar se convirtió en uno de sus principales refugios frente a la exposición mediática y las expectativas generadas por una carrera que avanzó a una velocidad extraordinaria.

A los 19 años, Yamal ya superó los 150 partidos con el Barcelona, disputó más de 30 encuentros con España y conquistó títulos a nivel clubes y selección, cifras que reflejan la dimensión de su irrupción en la élite del fútbol.

Mientras España pelea por conquistar el Mundial 2026 , el delantero mantiene presentes las dificultades que atravesó su familia y, especialmente, el esfuerzo de una madre que logró protegerlo para que, incluso en los momentos más complicados, solo pudiera ver “todo lo bueno”.

Fuente: TN