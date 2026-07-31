La trastienda de la cadena nacional: el tono que le quiso imprimir Milei, ensayo con Caputo y puesta en escena contra la “alta política”

Javier Milei encarnó este jueves una cadena nacional para hablar sobre una institución que cruzó su vida pública: el Banco Central . Como economista, rompió maquetas y destruyó piñatas que emulaban el BCRA. Como candidato, dijo que lo iba a cerrar. Ya mandatario, optó por una opción más pragmática: cambiar su eje fundacional y volver a llevarlo a la defensa del valor de la moneda , distinto a aquel que estipuló en 2012 el kirchnerismo.

Milei montó 14 minutos que quiso que fueran “sanguinarios” . Así se lo dijo a las personas que hablaron con él de esta puesta. Ese era el modo que pretendía imprimirle al anuncio del proyecto de reforma en la carta orgánica de la entidad monetaria, que irá al Congreso acompañado por un “grillete fiscal” -el shutdown al estilo argentino-, una reforma del mercado de capitales y otra del mercado de los seguros.

Quienes lo vieron al Presidente en los últimos días lo notaron entusiasmadísimo con la iniciativa que trabajó junto a sus ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación), y con el actual titular del Central, Santiago Bausili. “Es un tema que lo apasiona ” , afirma una voz que conoce al mandatario.

Milei entiende que el BCRA fue la herramienta que le permitió a sus predecesores acelerar lo que él considera “la decadencia” del país, según refieren fuentes cercanas. Parte de eso expresó en su alocución de esta noche. “El Banco Central posibilitó el robo de la alta política”, dijo el Presidente y también denunció que en administraciones anteriores hubo una “asociación ilícita” conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso y la cúpula del Central, con la finalidad de solapar el déficit con emisión.

A diferencia de otros proyectos que el Ejecutivo mandó al Congreso, en este caso Milei se involucró de lleno y definió hacer el anuncio con la pompa que le da una cadena nacional.

Para que “todo marche de acuerdo al plan”, practicó el mensaje con su estratega Santiago Caputo , que ayer lo visitó en Olivos . Pasaron juntos cerca de seis horas para puntear la línea discursiva. Este mismo jueves, Milei volvió a ver a su asesor aproximadamente unas tres horas más.

El aviso comenzó a filmarse en el Salón Blanco de la Casa Rosada a las 16. Estuvieron, a la derecha del mandatario, los referentes económicos: Luis Caputo; su vice José Luis Daza; Sturzenegger; Bausili; y el vice del Central, Vladimir Werning. A la izquierda se ubicaron los referentes políticos: la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque libertaria en el Senado, Patricia Bullrich; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal. El estratega Caputo lo observó tras bambalinas.

Antes de que arribara Milei, sus acompañantes charlaron por un rato y tomaron café. Fuentes al tanto de lo que pasó cuentan que solo hubo un corte durante la grabación de la cadena nacional que se emitió unas horas más tarde. “El Presidente lo leyó sin importarle si había alguna traba, lo hizo naturalmente, y salió todo bien”, recapitula uno de los presentes.

Al concluir la grabación, los miembros del equipo político y económico debatieron cómo había marchado. Gustó en Rosada que el discurso de Milei fuera corto para así mantener el “nivel de atención” de la gente sobre sus expresiones.

En una exposición que buscó volver al Milei de la antipolítica, de la campaña de 2023, el Presidente cargó contra la “progresía”, criticó la salida de la convertibilidad -como hizo el fin de semana pasado en La Rural-, y arremetió contra Cristina Kirchner llamándola “la expresidenta ahora condenada por delitos de corrupción” y acusándola de que “en complicidad” con la extitular del Central, Mercedes Marcó del Pont , cometieron una “estafa” y le “robaron” al BCRA US$10.000 millones.

Asimismo, siempre en referencia a la utilización de la entidad monetaria como financiadora del gasto público, el Presidente habló de una “pasión expropiatoria” y de un “robo” de la alta política al sector privado. Desde las 17 en adelante, los partícipes de la cadena nacional partieron de la sede del Ejecutivo. Bullrich fue una de las primeras en salir. Caputo, Bausili, Werning y Daza intercambiaron unas palabras en la explanada antes de subirse a los vehículos oficiales.

En la Rosada quisieron reforzar el concepto que bajó Milei en el inicio de la cadena, respecto de los 20 dígitos de inflación acumulados en 91 años en la Argentina: 12.819.532.788.614.400.000%, según refirió.

Santilli como negociador con los gobernadores, y Bullrich y Menem como máximos referentes del Gobierno en el Congreso, tendrán la tarea de conseguirle al Presidente los votos para su proyecto, con el que piensa blindar el superávit fiscal. El texto se remitirá esta noche, luego de que el mandatario lo firme (está previsto a última hora, de acuerdo a lo que pudo averiguar LA NACION ). El año pasado, Milei ya intentó avanzar con penalidades contra los funcionarios que emitan y rompan el equilibrio fiscal, pero no obtuvo avales.

En Balcarce 50 hoy fue solo jolgorio. Celebraron la centralidad presidencial por lo del BCRA, pero también se mostraron muy conformes con la viralización del decreto para expulsar a los extranjeros que pronuncien mensajes de odio contra la Argentina.

“Sí que hubo timing ”, se regodeaban en los sectores de la Casa Rosada duramente críticos de la política migratoria aperturista europea, que hoy vieron con satisfacción cómo confluyó el proyecto de Milei para endurecer el ingreso de extranjeros y las imágenes de miles de marroquíes que entraron a Ceuta por el mar y generaron así una máxima alerta de las autoridades de España. “Son las fuerzas del cielo”, ironizaban.

Al contrario que en otras jornadas, en el oficialismo parecieron volver a sentir los aires de aquellos tiempos en que la agenda se impartía desde Balcarce 50. “Es un tema bien del Gobierno y da una mejora institucional al Central” , decía una fuente libertaria de la mesa chica este jueves, tras grabarse la cadena sobre los cambios en el BCRA, una iniciativa Milei “pura cepa” .

Fuente: La Nación